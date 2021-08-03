Уродженець Тернопільщини став послом України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара послом України в Турецькій Республіці.

Відповідний указ №336/2021 від 30 липня розміщено на сайті глави держави.

“Призначити Боднара Василя Мироновича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці”, – йдеться в указі.

Боднар із листопада 2017 року обіймає посаду заступника міністра закордонних справ України. У 2013-2015 рр. був радником посольства України в Турецькій Республіці, в 2015-2017 рр. – генеральним консулом України в Стамбулі, представником України при ОЧЕС.

Василь Боднар народився 20 вересня 1976 року в селі Олесиному (нині Тернопільського району ) Тернопільської області. У 1998 році закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету та у 2003 році — юридичний факультет цього ж вишу. В 1999 р. пройшов навчальний курс з питань європейської інтеграції у Нідерландському інституті міжнародних відносин «Клінгендаль». Володіє іноземними англійською, польською та російською мовами.