Кеди чи кросівки: як вибрати білу пару PUMA?

Коли ви шукаєте нове взуття, насамперед згадайте, скільки ви ходите пішки та з чим носитимете нову пару. Якщо вам потрібні кеди ПУМА жіночі білі для повсякденних справ, спочатку визначтеся, а чи не варто було б замінити їх на кросівки. Далі розбираємося в основних відмінностях пар, які є на megasport.ua, і їхніх характеристиках.

Порівняйте підошву та призначення

Жіночі білі кеди PUMA та кросівки можуть доповнювати повсякденний гардероб, але відрізняються конструкцією. У перших зазвичай більш пласка підошва й лаконічний силует, у других – виразніший спортивний дизайн. Проте зовнішність не визначає комфорт: порівнюйте матеріали верху, гнучкість підошви та устілку конкретних моделей.

Для роботи, зустрічей і коротких прогулянок білі кеди PUMA легко поєднати з джинсами, прямими штанами чи сукнею. Кросівки теж доречні в таких образах, проте об’ємна підошва змінює пропорції: приміряйте пару з одягом, який плануєте носити.

Якщо ви багато ходите, білі кеди PUMA порівнюйте з повсякденними кросівками за вагою та відчуттям під стопою. М’яка устілка може додавати комфорту в обох типах взуття, тож дивіться на використані технології бренду в конкретній моделі. Для бігу й тренувань вибирайте кросівки, розраховані на відповідне навантаження.

Перевірте комфорт у русі

Жіночі білі кеди PUMA можуть сидіти інакше, ніж кросівки того самого розміру. Приміряйте обидва варіанти зі звичними шкарпетками, зашнуруйте та пройдіться, щоб порівняти посадку. Зверніть увагу на такі деталі:

простір для пальців – чи можете ви вільно ними рухати;

положення п’яти – чи не ковзає вона під час кроку;

тиск над підйомом – чи не доводиться надто затягувати шнурки;

гнучкість підошви – чи зручно перекочувати стопу;

вагу пари – чи легко ходити та підніматися сходами.

Оцінюйте обидві стопи: комфортна посадка на одній нозі ще не означає, що розмір підходить.

У MEGASPORT є різні білі кеди PUMA та кросівки цього ж виробника. Для щоденного носіння орієнтуйтеся на посадку й поєднання з гардеробом, для тривалих прогулянок – на комфорт у русі, а для спорту – на відповідність конкретному виду тренувань.