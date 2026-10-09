Частина Тернополя без води через аварію

За інформацією КП «Тернопільводоканал», 9 жовтня у Тернополі проводять аварійно-ремонтні роботи на водопроводі на вул. Сергія Короля.

Через пошкодження мережі тимчасово призупинено водопостачання за такими адресами:

вул. Сергія Короля, 55, 57, 59;

вул. Степана Брудного, 36–52;

вул. Тролейбусна, 2, 2А, 4, 14.

Фахівці працюють над ліквідацією пошкодження. Завершити ремонтні роботи та відновити водопостачання заплановано до 20:00.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.