Товарообіг Тернопільщини зріс на 21% і становив 1,7 млрд дол. США
За дев’ять місяців 2026 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 1 млрд 702млн дол. США і порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 21% .
Імпорт продовжує впевнено зростати.Зокрема, у січні-вересні цього року обсяг ввезених в область товарів сягнув 1 млрд 31 млн дол. США, що на 25% більше, ніж за аналогічний період 2025. Експорт теж тримає позитивну динаміку – 671 млн дол. США, що на 16% перевищує торішній показник.
Лідерами серед партнерів з імпорту за цей період стали Китай та Польща – з частками 23% та 19% відповідно від загального обсягу імпорту. Слідом ідуть Німеччина (15%), Італія (5%) та Туреччина (4%) .
У структурі експорту першість тримає Польща – понад третина (37%) усіх товарів спрямовано до цієї країни. Серед важливих партнерів за цим напрямком є також Німеччина (5%), Литва (4%), Італія (4%), США (4%) таТуреччина (4%).
Здебільшого імпортували:
Cеред експортованих товарів переважали: