Товарообіг Тернопільщини зріс на 21% і становив 1,7 млрд дол. США

За дев’ять місяців 2026 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 1 млрд 702млн дол. США і порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 21% .

Імпорт продовжує впевнено зростати.Зокрема, у січні-вересні цього року обсяг ввезених в область товарів сягнув 1 млрд 31 млн дол. США, що на 25% більше, ніж за аналогічний період 2025. Експорт теж тримає позитивну динаміку – 671 млн дол. США, що на 16% перевищує торішній показник.

Лідерами серед партнерів з імпорту за цей період стали Китай та Польща – з частками 23% та 19% відповідно від загального обсягу імпорту. Слідом ідуть Німеччина (15%), Італія (5%) та Туреччина (4%) .

У структурі експорту першість тримає Польща – понад третина (37%) усіх товарів спрямовано до цієї країни. Серед важливих партнерів за цим напрямком є також Німеччина (5%), Литва (4%), Італія (4%), США (4%) таТуреччина (4%).

Здебільшого імпортували:

• інсектициди, фунгіциди, гербіциди ;

• трактори ;

• полімери етилену ;

• прокат плоский з нелегованої сталі ;

• ізольовані проводи , кабелі та інші ізольовані електричні провідники.

Cеред експортованих товарів переважали:

• ізольовані проводи, кабелі та інші електричні провідники зі з ’ єднувальними деталями ;

• світильники та освітлювальне обладнання ;

• пшениця ;

• пробки, кришки з недорогоцінних металів ;

• соняшникова та ріпакова.