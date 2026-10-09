16:46 | 9.10.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Товарообіг Тернопільщини зріс на 21% і становив 1,7 млрд дол. США

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 

За девять місяців 2026 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 1 млрд 702млн дол. США і порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 21% .

Імпорт продовжує впевнено зростати.Зокрема, у січні-вересні цього року обсяг ввезених в область товарів сягнув 1 млрд 31 млн дол. США, що на 25% більше, ніж за аналогічний період 2025. Експорт теж тримає позитивну динаміку 671 млн дол. США, що на 16% перевищує торішній показник.

Лідерами серед партнерів з імпорту за цей період стали Китай та Польща з частками 23% та 19% відповідно від загального обсягу імпорту. Слідом ідуть Німеччина (15%), Італія (5%) та Туреччина (4%) .

У структурі експорту першість тримає Польща понад третина (37%) усіх товарів спрямовано до цієї країни. Серед важливих партнерів за цим напрямком є також Німеччина (5%), Литва (4%), Італія (4%), США (4%) таТуреччина (4%).

Здебільшого імпортували:

інсектициди, фунгіциди, гербіциди;
трактори;
полімери етилену;
прокат плоский з нелегованої сталі; 
ізольовані проводи, кабелі та інші ізольовані електричні провідники.

 

Cеред експортованих товарів переважали:

ізольовані проводи, кабелі та інші електричні провідники зі зєднувальними деталями;
світильники та освітлювальне обладнання;
пшениця;
пробки, кришки з недорогоцінних металів;
соняшникова та ріпакова.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *