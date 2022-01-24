Тернопільський суд відпустив додому експодатківця Струня, котрий збив на смерть двох дівчат

Тернопільський апеляційний суд відпустив під домашній арешт колишнього податківця Олега Струня, котрий 15 років тому збив на смерть двох дівчат у Петрикові і з того часу переховувався, пише ЗЗ.

Про таке рішення суду повідомила у Фейсбуці сестра однієї із загиблих дівчат Зоряна Кравець.

За її словами, про судове засідання не повідомили сторону потерпілих. Тож про те, що Струня, фактично, відпустили на волю, рідні загиблих дізналися уже постфактум.

“Наші серця просто розриваються від болю. Вбивцю Олега Струня таки відпустили під домашній арешт, людину яка вбила на смерть двох юних дівчат і переховувалася всі 15 років просто так взяли і відпустили додому. Дякуючи нашому Тернопільському апеляційному суду і особливо суддям Тихій Ірині Миколаївній (головуюча судя), Галіян Людмилі Євгенівній і Сарановському Василю Ярославовичу, які так доброчесно відпустили ВБИВЦЮ на волю. Вище вказані судді не повідомили потерпілих та не вислухали їхню думку, думку їхнього захисника. 20 січня за пів години до початку суду повідомили прокурора, не назвавши при цьому справу, за якою її викликають. Від цього всього постає одне лиш питання: чи знав про це все голова апеляційного суду Гірський Б. О. та в яку суму це все обійшлося сім’ї Струня!!!!”, – написала Зоряна Кравець.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася у жовтні 2005 року у селі Петриків. Тодішній працівник податкової Олег Струнь збив на смерть двох неповнолітніх дівчат, котрі ішли узбіччям. Загинули 17-річна Світлана Козлюк і 16-річна Наталя Гнатієвич. Удар був настільки сильним, що голову однієї з дівчат відірвало від тіла. Її знайшли далеко від місця ДТП уже після того, як похоронили загиблу.

Тож рідним довелося відкривати могилу, аби поховати голову біля тіла. Водій з місця події втік і, як повідомлялося, виїхав у Росію. Відтак, покарання він так і не поніс. Проте минулого року Струнь раптом об’явився в Україні і “здався” правоохоронцям. Вочевидь, розраховуючи на те, що термін давності у скоєному злочині минув і він зможе “чистим” вийти на волю. Завдяки резонансу, увазі ЗМІ та громадськості Струню обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рідні загиблих дівчат надіялися на справедливе правосуддя і на те, що той, хто забрав життя найдорожчих їм людей, таки відповість за скоєне.