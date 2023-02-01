Кленбутерол – отзывы спортсменов

Для создания выраженного рельефа тела и сжигания лишнего подкожного жира недостаточно принимать спортивное питание или употреблять анаболические и андрогенные стероиды. Зачастую, рекомендуется остановить свой выбор на жиросжигателях. Среди всех препаратов, которые предназначены для данной цели особым спросом пользуется Кленбутерол. Этот препарат имеет медицинское предназначение, но наиболее популярен в спорте.

Кленбутерол представляет собой медицинский препарат, который применяется для лечения бронхиальной астмы. Однако, за счёт того, что он способствует активизации липолиза, спортсмены начали применять его в период “сушки” и с целью похудения. Препарат оказывает общее положительное воздействие на организм, делает рельеф тела более выраженным, подсушивает мышцы и уменьшает аппетит. Увидеть правдивые отзывы о кленбутероле на СтероидсШопе вы можете в любое время. Помимо отзывов на сайте компании можно приобрести жиросжигатели и другие препараты спортивной фармакологии.

Зачем спортсмены используют кленбутерол

Кленбутерол относится к группе адреномиметиков. Препарат положительно влияет на весь организм атлета, действует таким образом, что выделяется норадреналин и адреналин, активизируется процесс липолиза. Физиологическое действие на организм обусловлено возбуждением бета-2-адренорецепторов. Препарат отлично подходит для мужчин и женщин, так как побочные реакции фактически не проявляются. Кленбутерол не относится к группе анаболических стероидов.

Кленбутерол не предназначается для наращивания большого объема мышечной массы, но делает рельеф тела более выраженным. Наиболее часто атлеты предпочитают купить Кленбутерол в Украине во время “сушки”.

Основные эффекты от приёма препарата Кленбутерол:

сжигает лишний подкожный жир;

делает мышцы более плотными;

рельеф тело становится сухим;

повышает температуру тела;

снижает вес;

обладает анаболическим эффектом;

защищает мышечные ткани от разрушения;

снижает аппетит;

повышает выносливость;

улучшает психоэмоциональное состояние спортсмена;

возрастают силовые характеристики.

Кленбутерол принимают курсом на протяжении двух недель. Далее необходимо делать перерыв, который составляет 14-15 дней. Дозировка для мужчин варьируется от 100 до 120 мкг в сутки. Женщинам назначают этот препарат в норме 80-100 мкг в день. Не стоит увеличивать норму приёма, так как эффективность не повышается.

Отзывы экспертов и спортсменов о препарате

Отзывы о препарате Кленбутерол исключительно положительные. Жиросжигатель относится к одним из самых безопасных видов фармы в данной группе продукции. Эксперты и спортсмены предпочитают принимать именно этот препарат, так как его эффективность находится на максимальном показателе, предназначается Кленбутерол для мужчин и женщин. Заказать жиросжигатель от известных мировых брендов можно на сайте компании “Стероид шоп”. Доставка по Украине осуществляется в самые кратчайшие сроки.