20:49 | 1.02.2023
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На Тернопільщині чоловік до смерті забив палкою знайомого

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Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду кримінальне провадження, розслідуване щодо жителя села Соснів Тернопільського району. Зловмисник до смерті побив свого односельчанина.
 
У ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувачення 53-річного підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу.
 
Зокрема, встановлено, що зловмисник під час словесної суперечки з односельчанином, що виникла на побутовому грунті, наніс останньому дерев’яною палицею тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті потерпілого.
 
Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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