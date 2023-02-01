На Тернопільщині чоловік до смерті забив палкою знайомого

Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду кримінальне провадження, розслідуване щодо жителя села Соснів Тернопільського району. Зловмисник до смерті побив свого односельчанина.

У ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувачення 53-річного підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу.

Зокрема, встановлено, що зловмисник під час словесної суперечки з односельчанином, що виникла на побутовому грунті, наніс останньому дерев’яною палицею тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті потерпілого.