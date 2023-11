Книги з укусом: добірка літератури про вампірів

Цікаво, пізнавально і міфічно

Художні, енциклопедичні, наукові та науково-популярні книги про вампірів… Така література охоплює широкий діапазон тем, розрахована на різнопланову цільову аудиторію та справедливо вважається одним з наріжних каменів жанру горору як такого. Не секрет, що твори про вампірів бувають усілякої якості, а в наш час вони належать радше до маскульту, аніж до винятково елітарних видань. Цьому, напевно, сприяла тотальна популяризація образу вампіра. Можемо говорити і про низку фільмів, і про рекламу, та навіть про окремі елементи підліткових (і не лише підліткових) субкультур. Однак, прозу українською мовою (https://book-ye.com.ua/catalog/proza/) представляють дуже цікаві видання, з якими вас познайомить ця добірка.

Класика серед книг про вампірів — роман Брема Стокера «Дракула». Це не просто легенда, а по-справжньому культовий твір, якого сміливо можна назвати предтечею вампіризму в соціокультурному просторі світу взагалі. Саме так, з «Дракули», котрий є симбіозом низки трансільвансько-румуно-угорських фольклорних переказів та атмосфери вікторіанської доби, і почався знаменитий «вампіричний легендаріум». І дотепер роман не втрачає шаленої популярності серед читачів.

Не Дракулою єдиним

Любовно-фантастичні романи про вампірів також мають неабияке визнання. Узагалі, поєднання моторошної готичної атмосфери й кохання — дуже екзотичне, але таке цікаве читачам. І зрозуміло, що такі твори нерідко належать до різних жанрів та мають широку цільову аудиторію. Зокрема, підліткам подобається видання Еллен Шрайбер «Поцілунок Вампіра. Кровні брати». Тут і кохання дівчини-готесси зі справжнім вампіром, і прогулянки кладовищами, і ті таємниці, які ще необхідно розгадати. Любовна тематика простежується і в книжці Артура Конан Дойла «Вампір із Сассексу». Утім, це лише доволі опосередковано: один із героїв підозрює власну дружину у вампіризмі й намагається розібратися в цьому, і лише втручання геніального Шерлока Холмса відкриває всю правду.

Книги про кровопивць і мисливців за вампірами підійдуть, напевно, чи не кожному читачу. Так, дітям сподобається видання «Маленький вампір». Його головний герой — вампір-підліток, на 13-річчя якого збираються всі моторошні родичі, зокрема й ті, що давно померли. Зацікавить малих читачів і книжка «Vampirina. Вампірина. Книжка-розвивайка».

Вона доводить, що про кровопивць можна розповісти зовсім не страшно, а навіть навпаки весело та розважально. З підліткового фентезі з такою тематикою виділимо і книжку «Сестри-вампірки 1». Її героїні — дві сестрички, мама яких — звичайна жінка, а ось тато — вампір. Тривалий час вони мешкали в Румунії у звичайному для себе середовищі, але тепер переїжджають до Німеччини та мусять мімікрувати під звичайних людей. Безперечно, сподобається дітям і видання «Вампірологія»: це справжня енциклопедія із життя кровопивць.

Старших читачів зацікавить книжка «Полювання на вампіра = The Hunt for the Vampire. Засвоєння англійської лексики. Базовий рівень». Це детектив, що до того ж дає нагоду підняти рівень англійської мови. Видання «Американский вампир. Книга 2» і «Американский вампир. Книга 3» розповідають про протистояння давніх вампірських аристократичних родів на фоні запеклої Другої світової війни.