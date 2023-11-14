Повну вищу освіту Михайло Шиш так і не отримав, – на війні загинув студент тернопільського медичного університету

На війні з російськими окупантами загинув колишній студент медичного факультету ТНМУ Михайло Шиш (19.09.2003 – 12.11.2023), який першочерговим завданням обрав саме захист України від російського агресора, – повідомляють у навчальному закладі.

На війні Михайло служив бойовим медиком. Він загинув на Куп’янсько-Лиманському напрямку під час порятунку пораненого побратима.

Михайло Шиш родом з Дубровиці (Рівненська область). У 2020 році хлопець закінчив Дубровицький ліцей і пішов навчатися до Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського. Повну вищу освіту юнак отримати не встиг, оскільки одним з перших пішов служити бойовим медиком.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Героя і розділяємо біль утрати. Вклоняємось доземно мамі Наталії Анатоліївні за люблячого сина, воїна, захисника. Світла пам‘ять і вічна слава Герою!