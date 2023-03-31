У Тернополі жінка вилізла на дерево, щоб врятувати багаторічні насадження від комунальників

У центрі Тернополя, у дворі будинку на вулиці Івана Франка, 11, комунальники днями зрізали дві багаторічних яблуні і вже націлилися на два 100-річних ясени.

Про факт екологічного варварства повідомив місцевий житель Василь Гамрач.

“Перший раз комунальники з ПП “Східний масив” приїхали десь 3-4 місяці тому і хотіли зрізати дерева, говорили, що ніби то санітарна обрізка, – відзначив Василь Гамрач. – Я живу в тому домі, у тому дворі, я не дозволив цього тоді зробити. Другий раз вони приїхали днями – вже підготувалися, взяли якісь документи, мене не було вдома, то дружина вилізла на ту яблуню і дві години сиділа, щоб не зрізали багаторічні дерева”.

Зрештою, комунальники відзначили, що було звернення з будинку щодо обрізки дерев – показали якісь документи і повністю зрізали дві багаторічних яблуні та планували ще сливу, але під деревом стояло авто, що й врятувало плодове дерево від знищення.

“Сказалаи, що було звернення, я знаю, що це за звернення, одна людина з будинку написала заяву, що дерева заважають, інша пенсіонерка її підтримала, і все дерев нема, хоча їхні вікна виходять навіть не на той бік, і ті дерева літом створюють затишок. Щоб ви розуміли, то колишній “обкомівський” будинок, де більшість мешканців і далі між собою спілкуються російською мовою, то й на дерева їм наплювати, – зауважив Василь Гамрач. – Добре, одна людина чи дві за те, щоб зрізати дерева, а я наприклад проти. То чому їх мають зрізувати, тим паче комунальники – дерева можна було зберегти, навіть, якщо вони багаторічні і мають дупла. В мене колись тато в саду, щоб зберегти груші заливав дупла цементом і дерева ще багато років плодили. В мене також є сад. Але щоб так бездумно і без розбору різати все, я такого не розумію”.

Чоловік каже, що консультувався з екологами, і не розуміє, чому комунальники самостійно без тих же спеціалістів екологічної служби “на око” визначають, яке дерево хворе, і яке вже неможливо врятувати, а яке здорове.

“Крім повного вирізування дерев ми бачимо зараз по місту так звану санітарку обрізку, але при санітарній обрізці будь-якого дерева має бути збережений скелет дерева, а саме стовбур дерева, основні гілки і допоміжні гілки, а в нас що – куди дістала вишка і пилка – все обрізали без розбору, лишають голі патики і все, – каже пан Василь. – Поясніть мені, як комунальники, які не мають хоча б базових знань в екології, садоводстві, сільському господарстві можуть правильно обрізати дерево, чи визначити, яке варто знищити взагалі, а яке залишити та можна полікувати?! Та ніяк”.

Як наголосив тернополянин, у його дворі, комунальники планують повністю знищити ще два 100-річних ясени.

“Вони хотіли їх зрізати цього разу, навіть вишку вже поставили, але я не дав, і вже як бачимо почався процес брунькування у дерев, тому комунальники заявили, що зараз чіпати ці дерева не будуть, але пообіцяли повернутися восени, – зауважив Василь Гамрач. – Крім того, що ці дерева мають більше, як 100 років, то я не здивуюся, якщо їх садив ще відомий тернопільський лікар Олександр Грабовський, адже його вілла у цьому ж дворі. Тобто все рівно на 100-річні дерева, хто і коли їх садив, нема кому ні захистити, ні зробити історичною спадщиною, всім все рівно, а комунальники і раді пиляти і різати”.

Також, за словами пана Василя, екологи пояснили, що між міською радою та комунальниками є меморандум, що на місці одного зрізаного дерева мають посадити два нових.

“Ну подивимося чи на Франка, 11 посадять чотири нових дерева на місці двох зрізаних багаторічних яблунь”, – підсумував чоловік.

Тернополяни