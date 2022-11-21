Коефіцієнти та ставки на гру Сербія – Швейцарія



2 грудня пройде зустріч футбольних збірних Сербії та Швейцарії. Спортивна подія відбудеться в рамках третього туру групового раунду Чемпіонату світу. Суперники вийдуть на поле стадіону «974», розташованому в столиці Катару. Команди виступають в групі G, де також присутні збірні Бразилії та Камеруну.

На протистояння Сербія – Швейцарія ставкиприймаються в лінії беттинг-компанії Паріматч. Обидві команди претендують на вихід до плей-офф Чемпіонату світу, тому протистояння двох європейських збірних викликає цікавість. Аналітики вважають, що суперники мають майже рівні шанси на перемогу. А враховуючи, що перше місце в квартеті пророкують бразильцям, дана гра може стати протистоянням за другу позицію в групі, а, відповідно, і за вихід в раунд плей-офф.

Сербія

Сербія показує феноменальні результати в поточному сезоні. Тому багато хто вважає, що команду Драгана Стойковича недооцінюють, а «білі орли» є темною конячкою турніру.

Серби пройшли на Мундіаль з першого місця в групі, залишивши позаду Португалію. В червні та вересні команда зіграла в рамках Ліги націй, де за шість матчів програла тільки один раз від Норвегії з рахунком 0:1. В підсумку «білі орли» перемогли в квартеті зі Швецією, Словенією та Данією. Тому від команди можна очікувати сюрпризів.

Швейцарія

Швейцарія, яку вважають міцним середняком в європейському футболі, теж добре проводить сезон. Підопічні Мурата Якіна, які і їх майбутні суперники, кваліфікувалися з першого місця в групі. При цьому колектив залишив позаду чинних чемпіонів Європи – збірну Італії, яка так і не змогла пройти на Мундіаль.

«Червоні хрестоносці» мають в складі гравців, які представляють топ-клуби. Але також збірна вважається однією з найзлагодженіших та збалансованих на турнірі. Тому протистояння цих команд в третьому турі точно буде цікавим. Особливо в плані результату.

Коефіцієнти на гру по лінії компанії Паріматч

Букмекер Паріматч встановив такі коефіцієнти на основні результати гри:

перемога Сербії – 2,70;

нічия – 3,25;

перемога Швейцарії – 2,65.

Цифри не є остаточними та можуть змінитися ближче до гри. Також рекомендується звернути увагу на додаткові ринки в розписі спортивної події.

Статистика особистих зустрічей збірних

Між собою команди зустрічалися тільки один раз. Суперники потрапили в одну групу і на минулому Мундіалі. Тоді сильнішими виявилися серби, перемігши з рахунком 2:1. В результаті «білі орли» пройшли в плей-офф, вибивши з турніру суперника. Тому «червоні хрестоносці» мають мотивацію взяти реванш у майбутньому протистоянні