Когда может потребоваться апостиль

Все лица, которые проходят различные формальности за границей или имеют документы из других стран, часто задают вопрос, что такое апостиль и зачем он нужен, а также — кто может провести такую процедуру. Комплексные услуги по апостилированию по привлекательным ценам предлагает компания 4B (веб-сайт 4b.ua). Обратившись туда, вы можете быть уверены, что заказ будет выполнен качественно и в срок.

Что такое апостиль

Апостилем называют сертификат, который подтверждает подлинность подписи, печати или обязанности лица, подписывающего документ. Другими словами — это подтверждение подлинности чего-либо. Единственная его функция — подтвердить подпись документа. Проще говоря, апостиль — это сертификат, который сопровождает другой документ, который необходимо принять при использовании за границей.

Поэтому помните, что для использования документов необходимо сначала получить апостиль на оригинале документа. Правила его предоставления приведены в Гаагской конвенции об удостоверении подлинности документов для использования за рубежом от 1961 г.

По ее положениям, апостиль может быть помещен в документ или прикреплен к нему. Таким образом, он удостоверяет заверенный перевод и является гарантией соответствия документа оригиналу.

Когда нужен апостиль

Апостиль оформляется в следующих случаях:

когда страны являются участниками Гаагской конвенции — список стран доступен онлайн;

в отношении: документов, например, официальных и судебных органов, административных документов, нотариальных актов и официальных свидетельств, записей гражданского состояния, дипломов и т. д.,

Как получить апостиль

Оформление апостиля возможно по желанию лица, имеющего документ или подписавшего его. В каждой стране есть учреждения, которые могут поставить апостиль.

Заявление об апостилировании оригиналов или копий определенных документов подается учреждением иностранного государства, в которое подготавливаются документы. Апостилировать и легализовать можно различные документы.

При предоставлении документа на апостиль необходимо иметь собственный документ, удостоверяющий личность. Можно привезти и легализовать не только свои, но и чужие документы. В этом случае вам необходимо иметь только собственный документ, удостоверяющий личность (не обязательно иметь документ, удостоверяющий личность или доверенность лица, владеющего документами).