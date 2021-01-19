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Новини Тернополя 

На Тернопільщині викрили осіб, що збували паливні картки за ціною зниженою на 3-4 грн. за літр палива

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На Тернопільщині викрили осіб, що збували паливні картки і талони на 130 т нафтопродуктів за заниженою вартістю і без сплати податків.

Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому розпочате  слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області, щодо осіб, які незаконно збували талони на пальне і нафтопродукти за заниженою ціною. 

  Правоохоронцями викрито осіб, які здійснювали  протиправну реалізацію дрібним оптом та в роздріб паливних LPG талонів та смарт карток в обласному центрі. Вони пропонували картки,  за ціною зниженою на 3-4 грн. за літр палива,  залежно від  бренду та марки пального, без сплати відповідних податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету України.

З метою припинення протиправної діяльності зловмисників, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведено 6 обшуків на території Тернопільської та Вінницької областей.  Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони,  смарт картки й талони на пальне  в кількості понад 130 т.

Вирішується питання про накладення арешту на вказане майно.

Досудове розслідування триває.

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