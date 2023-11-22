Нове життя з новим серцем: тернопільські медики здійснили чергову успішну трансплантацію!

Життя заради життя. Так можна охарактеризувати роботу відділення кардіохірургії і трансплантології нашої лікарні, де завдяки донорам медики рятують життя пацієнтам, які потребують пересадки органів. Так, у жовтні провели чергову операцію із трансплантації серця. Повідомляють у відділенні кардіохірургії та трансплантології Департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Донором став 37-річний чоловік, який потрапив в Лановецьку центральну районну лікарню після важкої ДТП. Внаслідок отриманої черепно-мозкової травми медики констатували смерть мозку. Згоду на трансплантацію органів дав його рідний брат і, таким чином, врятував життя трьох інших людей.

✔️ Операцію із трансплантації серця провели 42-річному чоловіку з Тернопільського району. У нього було хронічне запалення міокарда, що призвело до розширення всіх порожнин серця, порушення функції клапанів і зниження скоротливості серця до критичного показника.

👨‍⚕️«Цьому пацієнту ми провели операцію доволі швидко. Тривала вона близько трьох з половиною годин. Вилучення органів також робила наша команда в Лановецькій міській лікарні. Все відбувалося одномоментно. Органи доставили швидкою в обласну лікарню. В цей час інша команда вже чекала в операційній, де провела перший етап операції у реципієнта, підготувала все для до того, щоб зробити пересадку. В післяопераційному періоді ми щодня спостерігали за пацієнтом, робили безліч аналізів та обстежень для того, щоб контролювати, чи не відбувається відторгнення серця і чи правильно функціонує. На сьогоднішній день серце працює чудово і немає жодних ознак відторгнення», – розповів завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз.