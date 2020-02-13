Котлы vaillant – высшее качество брендовой продукции

Электрические котлы Vaillant: являются техникой, которая работает на электроэнергии, полностью экологична и по данному показателю превосходит газовую. Считают, что их эксплуатация обходится дороже, но это не абсолютно так. При осмысленном раскладе оснащение довольно быстро окупится, размеренно обеспечивая теплом и горячей водой. Бренд Вайллант популярный у украинского покупателя. Прочные материалы, безукоризненная сборка, огромный модельный ряд делают продукцию нужной, когда появляется надобность, чтобы создать новую отопительную систему или модернизировать уже имеющуюся. Интернет-магазин котлов БТ-Сервис предлагает купить электронные котлы vaillant высокого немецкого качества.

Почему клиенты выбирают продукцию торговой марки Вайллант? Бренд многократно поражал заботой о рядовых заказчиках, первым предложив подвесные нагреватели для ванны, котлы для центрального отопления и другие немало важные предметы для помещения. Не стало исключением это отопительное оснащение. Украинцы уже оценили:

богатый ассортимент;

высшую энергоэффективность;

долговечность;

экологичность;

эстетичность и эргономичность.

Агрегаты применяются при обустройстве отопления в квартирах, личных жилищах, коттеджах, на дачах. Подходят для системы «теплый пол», образовывающая в помещении комфортные условия. БТ-Сервис предоставляется возможность приобрести котлы Vaillant в настенного исполнения. Они мощные, энергозберигательные, с защитой от замерзания, антиблокировкой насоса, имеет микропроцессорное управление и различные фильтры, предотвращающие накипь, и все это выполнено в стильном дизайне. При организации горячего водоснабжения безупречно работает с включённым бойлером косвенного нагрева. Учтено регулирование мощности, обеспечивающее экономию при работе устройства. Функция регулировки температуры понизить затраты на электричество. Для продления срока эксплуатации изготовитель использует качественную сталь с цинковым покрытием. Это замедлит коррозийные процессы.

Каталог каждый день пополняется новинками. Изделия прошли сертификацию и сопровождаются гарантией завода-изготовителя. Брендовая продукция относится к премиум-классу. Идя навстречу пожеланиям клиентов, рекомендуют взять товар в кредит. Об критериях его предоставления возможно получить информацию у менеджеров.