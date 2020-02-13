Вся Тереболя шукала малолітніх дітей, яких забрала п’яна матір
Допоки весь особовий склад Теребовлянського відділу поліції був залучений до пошуку трьох малолітніх дітей, про зникнення яких заявила бабуся, їхні батьки розпивали спиртне в компанії знайомих.
Повідомлення про зникнення дітей надійшло до правоохоронців 12 лютого близько 21.30 від 62-річної жительки Теребовлі. Жінка розповіла, що її троє внуків: двоє хлопчиків віком 9 та 8 років і 5-річна сестричка, близько 19 години вийшли з дому і не повернулися.
Весь особовий склад відділу поліції підняли по тривозі, до пошуку задіяли кінологів з службовими собаками, використовували тепловізор. Правоохоронці обстежували прилеглу територію, проводили подворовий обхід, встановлювали можливих свідків, опитували сусідів.
Вже за годину поліцейські знайшли дітей. З’ясувалося, весь цей час вони перебували з мамою, яка розпивала спиртне в будинку знайомих. Правоохоронці також розшукали їхнього батька, проте і він перебував напідпитку. Зважаючи на стан алкогольного сп’яніння батьків, дітей передали під опіку хрещеній матері.
За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, дана сім’я вже раніше потрапляла в поле зору правоохоронців. На подружжя неодноразово складали адмінпротоколи за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.