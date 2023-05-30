Краш-игра “Авиатор” — когда ваши союзники интуиция и грамотная стратегия

“Авиатор” — одна из тех игр, о которых принято говорить так: затягивает с первой секунды. В этом смысле разработчики из компании Spribe в свое время поработали на славу, создав настоящий хит. Как умелые рыбаки, они закинули свои виртуальные удочки в виде потрясающе увлекательной забавы и смогли “поймать” миллионы поклонников по всему миру. Однако дело не только в простом, но захватывающем геймплее, и симпатичном главной герое — маленьком спортивном самолете. В “Авиатор” играют еще и потому, что здесь совершенно реально выиграть. При этом можно регулярно тешить себя небольшими победами и в то же время попытаться сорвать большой куш в погоне за крупными коэффициентами.

Недаром в Интернете на всевозможных онлайн порталах азартных развлечений горячие споры о выборе оптимальной выигрышной стратегии в игре ведутся с момента появления “саги о самолетике”. Подробнее о правилах и испытанных временем тактиках можно прочитать в этом обзоре: young-aviators.com. Мы же попробуем разобраться, какую “наживку” использовал разработчик, чтобы на нее клюнула поистине “золотая рыбка” — ведь краш-игра до сих пор находиться среди ТОПовых предложений онлайн казино из разных уголков планеты.

Что заставляет любителей азартных игр с замиранием сердца следить за взлетом самолетика?

Если говорить коротко, то фундамент успеха “Авиатора” зиждется на использовании его авторами трех общеизвестных принципов:

Все гениальное — просто. Все в твоих руках. Выигрывать всегда приятно.

А теперь поясним более подробно, что имеется в виду. Начнем с последнего пункта о выигрышах. Согласно данным посвященного игре портала https://young-aviators.com/ коэффициент возврата игрокам составляет вполне приличные 97%. На практике игра обладает средней волатильностью, то есть позволяет как регулярно выигрывать небольшие суммы, так и погнаться за журавлем в небе в виде крупных коэффициентов. Множитель растет постоянно, пока самолет набирает высоту. Однако в зависимости от выбранной стратегии разнится рискованность игры. Если регулярно забирать деньги на небольших коэффициентах, то можно потихоньку пополнять свой баланс, поскольку значения х1.3, х1.5 или х2 выпадают достаточно часто. В то же время крупные множители вроде х100 или х200 согласно доступной каждому игровой статистики можно встретить в среднем через 250 раундов или примерно раз 1–1,5 часа. То есть правильно выбранная тактика и интуиция в сочетании с удачей (куда ж без нее) способны принести выигрыш как любителям рисковой игры, так и более осторожным поклонникам азартных развлечений.

Второй важный момент — решение о моменте нажатия на кешаут принимает сам игрок (или задает параметры автокешаута). Поэтому он полностью в ответе за судьбу каждого игрового раунда. Да, момент исчезновения взлетающего самолета с радаров определяется рандомным путем. На действия генератора случайных чисел игрок не может повлиять, однако предугадать развитие событий и поведение летательного судна он в состоянии. Поэтому игра держит в напряжении с первой до последней секунды, ведь закончить ее можно в любой момент.

Наконец, простые правила, отсутствие привычных барабанов, различных символов, бонусных уровней не отвлекает пользователя от главного: непосредственно игрового процесса. Этому также способствует высокая динамика игры: средняя продолжительность раунда находиться в диапазоне от 8 до 30 секунд. Хотя все может разрешиться буквально сразу после выпадения коэффициента х1,0 (в этом случае ставка отправляется в доход казино) или растянуться до минуты или даже немного большего промежутка времени. Это происходит, когда самолет долго набирает высоту, а множитель достигает значений х100, х200 и даже х1000.