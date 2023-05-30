Вдруге російська ракета знищила бізнес Олександри Борко

Після потрапляння ракети в Харкові в її з партнерами підприємство, дівчина наважилася почати в жовтні власну справу з нуля. Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю 13 травня, її бізнес вдруге зазнав руйнувань через російську агресію.

Тернополянка Олександра Борко прийшла в приміщення, де раніше був її бізнес, аби забрати вцілілі речі. До ракетного обстрілу Тернополя 13 травня тут працювали швачки, шили постільну білизну, розповідає Олександра, пакували та відправляли в різні куточки країни. Зараз підприємиця досі рахує збитки, каже, це тисячі гривень.

Приміщення. Фото: Суспільне Тернопіль

“По тканинах зараз дуже складно сказати, дуже багато порізано, багато в попелі, в склі дрібному. Це тканина. Це не пластик чи гума, яку помити і використати ще раз. Коли я в перший день зайшла в це приміщення, то воно було в диму”.

Олександра Борко. Фото: Суспільне Тернопіль

Олександра каже, займається бізнесом приблизно 5 років. На початку повномасштабного вторгнення в неї з партнерами було підприємство у Харкові, сама ж дівчина в Тернополі займалася волонтерством. У квітні до неї зателефонували та сказали, що після прямого влучання ракети в її приміщення, все згоріло.

“Тоді було складно. Я пам’ятаю, що декілька днів не могла відійти. В мене тоді був штаб, який я організувала на третій день війни, ми допомагали військовим по 10-15 бусів відправляли, фури, різні автівки військовим на передову”.

Зруйноване приміщення. Фото: Суспільне Тернопіль

Зрештою, трохи відновившись, вирішила розпочати власну справу з нуля, взятися за пошиття постільної білизни. Розповідає, 18 жовтня минулого року вони запустили роботу, 13 травня її бізнес російська ракета знищила вдруге. У той вечір, пригадує, була неподалік офісу і бачила вибух.

Вікна після обстрілу. Фото: Суспільне Тернопіль

“За 15 хвилин до вибуху я думала приїхати сюди, мені потрібно було забрати деякі речі. І чомусь мені в голову прийшла думка, що не треба їхати, бо вже була почалася повітряна тривога. І за 10-15 хвилин стається вибух. Я не бачила куди саме прилетіло, я бачила спалахи і чула вибухи. Люди почали тікати в різні сторони”.

Олександра Борко. Фото: Суспільне Тернопіль

Камери відеоспостереження зафіксували два вибухи, після другого двері її офісу винесло вибуховою хвилею. Дівчина каже, до ранку не могла заснути.

“Тоді вранці о 5 годині знову були прильоти, я їх чула, бо не спала. Прилетіло на приміщення там, де працюють мої батьки на саму територію. Вони поїхали туди, а я взнала про своє приміщення після 9. В мене почалася істерика. Тут все було в диму, там ще горіло. Побачила все на власні очі і 3 години була в стані афекту, не знала що робити. Руки опустилися, бо це вдруге. І дуже складно знову бачити таку картину”.

Підприємиця. Фото: Суспільне Тернопіль

Перед ракетним обстрілом у своїй студії Олександра облаштувала фотозону – ліжко, де збиралася фотографувати білизну власного виробництва. Коли шок від побаченого минув, вирішила таки провести там першу фотосесію, серед того, що залишилося.

“В мене не було на мені хайп зловити чи ще щось. Хотілося просто людям показати і українцям, за кордоном, що от в таких умовах зараз функціонує бізнес в Україні. Така ціна українського виробництва”.

Фотосесія. Фото: Суспільне Тернопіль

Зараз дівчина не планує закривати бізнес, каже, по трохи намагається виконувати замовлення, швачки працюють з дому.

“Стосовно повернення коштів говорили, звісно це не буде так скоро, тому все будемо відновлювати своїми власними коштами, ресурсами. Будемо пробувати далі працювати”.

Фотосесія в зруйнованому приміщенні. Фото: Суспільне Тернопіль



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