На війні загинув Юрій Лях з Тернопільщини

Страшні звістки про смерть наших захисників одна за одною несуть нестерпний біль, сльози та розпач. Така болюча вістка прийшла і в наше село Різдвяни Микулинецької громади. Повідомляє Микола Колодій.

16 лютого 2025 року на Курському напрямку загинув захисник – Юрій Лях, 25.10.1980 року народження.

Його смерть – це ще одне нагадування про те, якою дорогою ціною розплачуються наші військові, йдучи на передову і захищаючи Батьківщину, щоб кожен з нас мав можливість співати Гімн України, працювати і навчатись під мирним небом, щоб у цьому небі майорів синьо-жовтий стяг.

У рідному селі Юрія завжди пам’ятатимуть добрим, щирим, готовим прийти на допомогу, з великим відчуттям справедливості, справжнім патріотом України.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, всім близьким і рідним спочилого воїна..

Вічна слава і пам’ять герою! Слава Україні! Героям слава!