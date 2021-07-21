Купить насос гидроусилителя

Невзирая на занятые электроусилителями прочные позиции на авторынке, огромной популярностью и повсеместным распространением все еще могут похвастаться гидравлические усилители руля. Их поклонники регулярно посещают магазин ukrparts.com.ua, где на странице https://ukrparts.com.ua/category/nasos-gidrousilitelya-rulya/c-123/ представлены многочисленные товарные позиции в соответствие запросу покупателя.

Гидравлика – отождествление надежности

В сегодняшних реалиях стремительного развития высоких технологий число приверженцев гидравлики не уменьшается.

Само название системы указывает на оказание помощи и усиление действий водителя при повороте руля. В частности:

Если в легковых авто такой механизм обеспечивает комфорт вождения, то в грузовых без гидроусилителя не представлялось бы возможным осуществлять рулевое управление тяжеловесом и осуществлять повороты.

ГУР, облегчая усилия, уменьшает число полных оборотов руля с тем, чтобы быстрее добиться нужного положения передних колес. Но и это не последняя функция.

На дорогах с плохим покрытием усилитель смягчает удары, направляемые от ведущих колес к рулю. Отсутствие такой системы чревато неприятными последствиями. При движении по выбоинам у водителя может просто из рук выскакивать руль.

Какой элемент в гидроусилителе является главным и наиболее сложным? Безусловно, это насос. Его устанавливают на все иномарки еще с 20-х годов прошлого века. Насос обеспечивает циркуляцию масла по системе, тем самым поддерживая оптимальный уровень давления. При недостаточном давлении жидкость не оказывает давления на полости цилиндра, что усложняет поворот колес в нужную сторону. Такая неисправность усложняет маневренность авто. Из строя могут выйти также ротор, подшипник, пластины. Задиры металла, использование некачественной жидкости – распространенные причины поломок.

В случае возникновения проблем с маневренностью на загруженных улицах и за городом, явным ухудшением управляемости, износом рулевой рейки, стоит побеспокоиться об устранении неполадок.

Где купить насос гидроусилителя?

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