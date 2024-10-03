У Тернополі чоловік до смерті забив свого товариша

У квітні цього року до співробітників поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що за місцем проживання вона виявила свого 42-річного співмешканця без ознак життя. Лише після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що чоловік помер в результаті численних травм голови.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у квартирі, де мешкав загиблий із жінкою, до них в гості прийшов товариш. Вони розпивали спиртні напої й у ході застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість кілька разів вдарив господаря квартири по голові, а після цього він разом з подругою потерпілого залишили квартиру. Від отриманих травм потерілий помер.

36-річному жителю Тернопільського району слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За результатами проведених експертиз та зібраних доказів поліцейські, за процесуального погодження Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у Західному регіоні, скерували обвинувальний акт на судовий розгляд.