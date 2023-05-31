L-тироксин – найкращі ліки для боротьби з гіпотиріозом



L-тироксин – гормональний препарат, який дозволяє компенсувати недостатню роботу щитоподібної залози. Випускається у різних дозуваннях задля комфорту пацієнта. Всі можливі варіанти L-тироксину можна знайти в Аптеці 911 за посиланням https://apteka911.ua/drugs/l-tiroksin-d1487. Замовити препарат можна з доставкою додому або забронювати в найближчій аптеці за вигідною ціною.

Як працює L-тироксин

Кожна таблетка L-тироксину містить певну дозу синтетичного левотироксину. Він є ідентичним до того, що виробляється щитоподібною залозою, і дозволяє компенсувати недостатню діяльність ендокринного органу.

Препарат має накопичувальну дію і досягає необхідної концентрації за 5-7 днів – за умови правильного приймання. Втім більшість лікарів вважають доцільним проведення контрольних аналізів не раніше ніж за 2-4 тижні від початку лікування.

У разі скасування L-тироксину період напіввиведення також складає близько 1 тижня. Отже, якщо ви опинились в ситуації, коли не можете придбати пігулки, можете не перейматися. Кілька тижнів є в запасі, щоб відновити приймання гормону.

Коли призначається?

Найчастіше L-тироксин призначається при гіпотиріозі, тобто стані, коли щитоподібна залоза не функціонує належним чином. Також може застосовуватись:

при раку щитоподібної залози;

за наявності доброякісної пухлини;

як профілактичний засіб від рецидивів новоутворень;

як засіб гормональної замісної терапії, після хірургічних операцій.

Термін лікування, а також дози препарату, визначаються індивідуально. Лікар оглядає пацієнта, призначає аналізи на гормони щитоподібної залози, направляє на ультразвукове обстеження. Тільки після цього приймається рішення щодо доцільності вживання препарату, а також підбирається лікувальна доза.

У разі підтвердженого аутоімунного захворювання щитоподібної залози, L-тироксин призначається довічно. Доза коригується в залежності від стану пацієнта і якості роботи ендокринного органу.

Будьте уважні! L-тироксин вживається натщесерце. Снідати можна не раніше ніж через 30 хвилин після приймання таблетки. Задля покращення терапевтичного ефекту бажано пити гормон приблизно в один і той самий час.