28 літніх людей і без укриття: Омбудсман виявив проблеми у приватному пансіонаті на Тернопільщині

У приватному пансіонаті для літніх людей «Затишок» у селі Смиківці Тернопільського району виявили низку недоліків. Пансіонат відвідала моніторингова група в межах виконання функцій Національного превентивного механізму.

На момент перевірки у закладі цілодобовий догляд отримували 28 людей. Підопічним забезпечують цілодобовий догляд та триразове харчування. Вони проживають у кімнатах, розрахованих максимум на вісім осіб.

Вартість проживання та догляду становить від 10 до 12 тисяч гривень на місяць. Медикаменти та додаткові діагностичні обстеження оплачують родичі або близькі підопічних.

Під час конфіденційного спілкування мешканці пансіонату не скаржилися на умови проживання, харчування чи якість догляду.

Втім, моніторингова група виявила низку проблем.

Зокрема, пансіонат не внесений до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Також у закладі немає приймально-карантинного приміщення або ізолятора, який можна було б використовувати для запобігання поширенню інфекційних захворювань.

Окремо представники Омбудсмана звернули увагу на умови для лежачих підопічних. Під час проведення індивідуальних гігієнічних процедур їм не забезпечено належного рівня приватності.

Ще одна проблема — приміщення пансіонату не пристосовані для перебування маломобільних людей та осіб з інвалідністю.

Крім того, у пансіонаті відсутнє приміщення, яке можна використовувати як укриття під час повітряної тривоги.

За результатами відвідування суб’єкту господарювання мають надати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, покращення умов перебування підопічних та недопущення порушень прав людини надалі.

Інформацію про результати моніторингового візиту оприлюднило Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області.