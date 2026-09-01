Тернопільщина втратила захисника Анатолія Голіята
29 серпня 2026 року на Харківщині під час несення військової служби, в лікарні помер житель села Оріховець — Голіят Анатолій Романович, (3.05.1971 р. н), головний сержант 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Повідомляють у Підволочиській селищній раді.
Анатолій мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну.
Підволочиська громада висловлює щирі співчуття родині та близьким воїна. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.
Вічна пам’ять і шана Захиснику України!
Світла пам’ять Анатолію.