Тернопільщина втратила захисника Анатолія Голіята

29 серпня 2026 року на Харківщині під час несення військової служби, в лікарні помер житель села Оріховець — Голіят Анатолій Романович, (3.05.1971 р. н), головний сержант 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Повідомляють у Підволочиській селищній раді.