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Тернопільщина втратила захисника Анатолія Голіята

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29 серпня 2026 року на Харківщині під час несення військової служби, в лікарні помер житель села Оріховець — Голіят Анатолій Романович, (3.05.1971 р. н), головний сержант 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Повідомляють у Підволочиській селищній раді.

Анатолій мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну.
Підволочиська громада висловлює щирі співчуття родині та близьким воїна. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.

🕯️ Вічна пам’ять і шана Захиснику України!

Світла пам’ять Анатолію.

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