Ще один водний об’єкт зник: на Тернопільщині повністю висох став

На Тернопільщині через тривале маловоддя окремі водні об’єкти фактично залишаються без води. Один із таких випадків зафіксували у селі Борщівка Борсуківської громади Кременецького району.

Водний об’єкт обстежили після звернення місцевих жителів. У ставку повністю відсутня вода.

Як повідомили у Регіональному офісі водних ресурсів у Тернопільській області, струмок Без назви, який є притокою річки Горинька басейну Горині, через обміління вже не забезпечує необхідного живлення ставка.

Під час обстеження також встановили, що ложе ставка та його гідротехнічні споруди, зокрема дамба, заросли деревно-чагарниковою рослинністю.

Ситуація пов’язана із тривалим маловоддям, яке спостерігається на території області. За даними фахівців, дефіцит води негативно позначається на стані водних екосистем, якості води та умовах водокористування.

Фахівці Регіонального офісу водних ресурсів спільно з представниками департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОВА, Кременецької районної військової адміністрації та місцевого самоврядування продовжують обстеження водних об’єктів.

Водночас в офісі зазначають, що гідрологічну ситуацію в області постійно моніторять та надають рекомендації щодо використання водних ресурсів, забезпечення потреб водокористувачів і адаптації до зміни клімату.

Висихання ставків та рекордне обміління річок свідчать про серйозні зміни у водному режимі Тернопільщини.