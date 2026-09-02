На Тернопільщині сталася масштабна пожежа: вогонь охопив 700 квадратних метрів

У ніч на 2 вересня у селі Цебрів Озернянської громади виникла пожежа у складському приміщенні. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 03:23.

Вогонь швидко поширився на покрівлю — полум’ям було охоплено близько 700 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили п’ять автоцистерн для підвозу води. Безпосередньо всередині складського приміщення працювали дві ланки газодимозахисної служби.

О 06:02 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Внаслідок займання знищено покрівлю та перекриття складського приміщення, пошкоджено облицювання стін і технологічне обладнання.

Причину виникнення пожежі наразі не повідомляють.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.