18 тисяч за догляд, але без безпечного місця під час тривоги: перевірка пансіонату в Тернополі

У Тернополі провели моніторинговий візит до приватного пансіонату для літніх людей «Дідусь-Бабусь». Фахівці виявили низку недоліків, які можуть негативно впливати на умови проживання та дотримання прав підопічних.

Перевірка відбулася в межах реалізації функцій Національного превентивного механізму. Пансіонат заснований ФОП Семиколеновою Н.О.

На момент візиту у закладі на цілодобовому догляді перебували 67 людей. Підопічним забезпечують цілодобовий догляд і чотириразове харчування.

Вартість проживання та догляду становить від 12 до 18 тисяч гривень на місяць.

Персонал володіє інформацією про стан здоров’я мешканців та стежить за дотриманням призначеного лікарями режиму прийому медикаментів. Водночас ліки та додаткові діагностичні обстеження оплачують родичі або близькі підопічних.

Втім, під час моніторингового візиту представники Омбудсмана виявили низку проблем.

Найбільше занепокоєння викликає те, що у пансіонаті немає захисної споруди цивільного захисту або іншого належно облаштованого приміщення, де підопічні могли б безпечно перебувати під час повітряної тривоги чи обстрілів.

Також приміщення пансіонату не повною мірою пристосовані для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Серед інших недоліків моніторингова група зафіксувала:

відсутність приймально-карантинної кімнати або ізолятора;

недотримання нормативів житлової площі на одного підопічного в окремих кімнатах;

відсутність належного рівня приватності під час індивідуальних гігієнічних процедур для лежачих людей;

відсутність інформаційних стендів про права підопічних та механізми їх захисту;

відсутність відомостей про діяльність пансіонату в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

За результатами візиту суб’єкту господарювання мають надати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, покращення умов перебування мешканців та забезпечення належного дотримання їхніх прав.

Інформацію про результати моніторингового візиту оприлюднило Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області.