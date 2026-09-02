У Збаразькій громаді 9 вересня у восьми селах на добу відключать газ

У Збаразькій громаді 9 вересня заплановане тимчасове припинення газопостачання у восьми населених пунктах. Газ відключать через планові ремонтні роботи на газотранспортній системі.

Як повідомили у Збаразькому управлінні експлуатації газового господарства Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», буде зупинено газорозподільну станцію Стриївка.

Газопостачання припинять 9 вересня 2026 року з 09:00 терміном на одну добу — 24 години.

Без газу тимчасово залишаться жителі таких населених пунктів:

Богданівки;

Горів Стрийовецьких;

Грицівців;

Кретівців;

Максимівки;

Стриївки;

Травневого;

Чагарів Збаразьких.

Роботи проводять для підготовки об’єктів газотранспортної системи до надійної роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років.

У газовій службі попереджають, що графік планових ремонтних робіт може бути скоригований, тому дата припинення газопостачання може змінитися. Про можливі зміни повідомлять додатково.

Відновлення газопостачання здійснюватимуть працівники газового господарства.

Жителів просять заздалегідь перекрити крани на газових приладах та на опусках до них.

Також після відновлення газопостачання мешканців закликають не залишати працюючі газові прилади без нагляду.