Не просто шопер: у Тернополі навчать оздоблювати тканину традиційними українськими орнаментами

У Тернополі проведуть творчий майстер-клас із розпису текстилю в давній українській техніці «вибійка».

Захід відбудеться 3 вересня о 18:00 у просторі психосоціальної підтримки «В гармонії з собою» при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 15.

Учасників познайомлять із технікою вибійки — традиційним способом оздоблення тканини, який сьогодні отримує нове життя.

Під час майстер-класу наноситимуть на натуральну тканину автентичні орнаменти гуцульської та бойківської вишивки. Для роботи використовуватимуть професійні акрилові фарби для текстилю.

Учасники можуть принести із собою шопер або іншу улюблену річ із натуральної тканини та власноруч надати їй нового вигляду.

Організатори наголошують: спеціальні художні навички не потрібні. Достатньо бажання творити та експериментувати.

Майстер-клас має стати не лише можливістю створити унікальну річ, а й нагодою відпочити, поспілкуватися та більше дізнатися про українські традиції.

Кількість місць обмежена, тому потрібен попередній запис.

Записатися можна за телефоном 097 399 82 45, Оксана.