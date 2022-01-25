Легалізація азартної галузі в Україні поповнила році державний бюджет на 30 млрд гривень

2021 рік виявився повним сюрпризів. В Україні була повністю узаконеною азартна галузь. Дана подія привела до неабиякого фурору, в тому числі на економіку держави. Тільки КРАІЛ за видання офіційних дозвільних документів на здійснення азартної діяльності поклала в загальний бюджет 1,5 млрд гривень. Експерти стверджують, що загальна сума грошей, яка опинилася в українській скарбничці складає біля 30 млрд гривень.

Податки грального бізнесу

Втім, багато спеціалістів вважає, що несистематизована система оподаткування надзвичайно заважає гральному бізнесу здійснювати свою роботу та приносити в бюджет ще більше грошей. Щоб все упорядкувати та систематизувати варто звернутися до законопроєкту 2713-д. Згідно з ним суб’єкти, що пропонують ігрові автомати онлайн та надають послуги іншого азартного характеру, виплачують наступні види податків:

18% на прибуток,

10% – 18% податок на валовий прибуток від ігрової діяльності,

22% єдиний соціальний внесок,

19,5% податок на виграш гравців,

20% НДС на офіційні письмові згоди, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор.

Подібна система оподаткування дуже невигідна для казино. Суб’єкти індустрії вимушені протягом принаймні трьох років повертати власні інвестиції і навіть не думати про чистий прибуток. Законопроєкт не передбачає одноразову ліцензійну виплату в потрійному розмірі.

Допоможе максимально наповнити державний бюджет додатковими значними інвестиціями, а також створити нові робочі місця залучення західних інвесторів. Вони також перетворять гемблінгову бізнес активність в значно потужнішу.

Збільшення суми податку на виграш гравця допоможе більш ефективно боротися з нелегальними групами. Це збільшить потік користувачів в заклади щ мають ліцензію та сприятиме відтоку гемблерів із залів тіньового ринку. Компаніям з більш продуманою системою буде в рази простіше створювати довгострокові плани і реалізовувати соціальні проекти.

Скорочення дефіциту фонду держбюджету

Завдяки податкам, виплаченим гральним бізнесом, а також деяким іншим факторам загальний фонд держбюджету виконаний з дефіцитом в 166,8 млрд. При цьому розпис вважав, що дана сума складатиме 220,9 млрд гривень.

Нагадаємо, в серпні 2020 року державна влада України підписала законопроєкт, який узаконив діяльності всіх гральних закладів на території держави. Закон дозволив створювати гральні клуби офлайн і онлайн режиму, букмекерські контори, зали для гри в покер.

Документ запровадив комплексне регулювання грального ринку.

У другому читанні до затвердженого закону було внесена декілька поправок: створення в державі спеціальних гральних зон. Так, ігрові зали, про які прості українці змогли дізнатися більше досить швидко, допускається створювати виключно у великих готелях, що мають не менше трьох зірок. Ігровий зал не повинен розташовуватись ближче 500 метрів до дитячого садочка, школи, дитячого розважального центру.