Лікувальний корм для котів: особливості, коли потрібно давати

Багато людей тримають вдома котів різних порід. До цих милих створінь швидко звикають і вони стають справжніми членами сім’ї. А щоб улюбленець прожив довге та щасливе життя, він потребує правильного харчування. Як і люди, коти схильні до різних хвороб. Якщо довелось зіштовхнутись з проблемами зі здоров’ям, то слід подбати про відповідний раціон. Кожне захворювання має певні вимоги до їжі. Самостійно важко скласти правильне меню з дотриманням усіх вимог, тому більшість власників купують готовий лікувальний корм для котів. Далі ми розберемось, що це означає та як вибрати ветеринарний корм для вихованця.

Коли потрібно давати лікувальний корм

Ветеринарні компанії пропонують широку лінійку спеціальних раціонів для тварин різних порід і вікових категорій. Також існують спеціальні продукти лікувально-профілактичної групи, котрі необхідні для котів з проблемами зі здоров’ям. Від звичних раціонів вони відрізняються складом інгредієнтів. Зазвичай ця їжа містить ретельно вибрані компоненти та відсутні такі, що можуть заподіювати шкоду організму чи спровокувати погіршення ситуації.

Для зручності лікувальний корм для котів (рос. лечебный корм для котов) має спеціальне маркування відповідно до призначення. Але щоб раціон дійсно був корисним для домашнього улюбленця і випадково не нашкодив йому, оптимально попередньо звернутись до ветеринара за консультацією. Спеціаліст візьме до уваги всі особливості перебігу хвороби та призначить оптимальний раціон, котрий ефективно допоможе тварині.

Оскільки дієтичні продукти мають на меті вилікувати тварину, логічно, що вони мають особливий склад та не використовуються на постійній основі. Можна сказати, що їх призначають як медичні засоби. Склад спеціального корму містить посилений комплекс вітамінів, мінералів та ще пари активних інгредієнтів.

Лікувальний корм допомагає пухнастому швидко та ефективно відновитись після захворювання, збагачує організм корисними речовинами. Зазвичай ветеринари призначають спеціальне харчування при таких проблемах зі здоров’ям:

втрата активності та в’ялість;

відмова від їжі або зниження апетиту;

блювота або інші порушення роботи ШКТ;

випадіння шерсті та подразнення на шкірі;

неприємних запах з рота чи виділення з вух і очей;

агресивні прояви.

Важливо пам’ятати, що спеціальний корм не є єдиною рекомендацією для одужання. Він допомагає прискорити цей процес та уникнути ускладнень. Цей вид харчування варто поєднувати з основним лікувальним курсом відповідно до призначень спеціаліста.

Лікувальний раціон: види та особливості

На полицях зоомагазинів можна зустріти великий асортимент спеціальних раціонів для лікування. Харчування може бути вологим та у гранулах. Розглянемо різновиди лікувального корму за призначенням та розберемось у головних особливостях.

При проблемах з травленням та ШКТ. Є багато причин, чому пухнастий може мати труднощі зі шлунково-кишковим трактом. Це може бути як звичайний розлад травлення, так і серйозні патології. Для подолання цих негараздів слід звернути увагу на упаковки з позначкою “Для лікування захворювань ШКТ”. Краще обирати корм вологого типу, адже він простіше перетравлюються, що не створюватиме навантаження на шлунок вихованця.

При серцевих захворюваннях. Для котів з захворюванням серця потрібна спеціальна дієта, метою якої є поліпшення енергетичного метаболізму. Спеціальні раціони характеризуються зниженим вмістом натрію й оптимальною концентрацією магнію.

При проблемах з сечовим міхуром. З віком деякі вихованці мають проблеми з сечовивідними органами. Для таких тварин потрібно купувати харчування з мінімальним вмістом фосфору та білків. На полицях ці продукти можна помітити за позначкою “Урінарі”.

У разі захворювань печінки. Якщо пухнастик має незбалансований раціон або набув паразитів, то він має ризик розвитку захворювань печінки. Внаслідок цього слабшають захисні функції організму. Якщо кіт має такі проблеми, то з його звичного раціону варто виключити швидкі вуглеводи та продукти з підвищеною жирністю. Самостійно складно це зробити, тому оптимально купити спеціальний корм.

Алергія. Тваринам, схильним до алергічних реакцій, не можна давати великий перелік продуктів, котрі можуть активізувати хворобу. Спеціальний гіпоалергенний корм — найкращий варіант для повсякденного раціону вихованця. Ідеально збалансований склад виключає ризик спалаху алергії. Такий продукт не містить шкідливих хімічних домішок, барвників та зернових.

Лікувальний корм — це не повноцінне лікування. Крім цього, кіт має отримати повноцінну медикаментозну терапію, а не обмежувати лікування тільки спеціальним раціоном.