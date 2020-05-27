Ліпосакція: швидко худнемо після карантину

Карантинні обмеження в середньому збільшили наші обсяги на 6-7 кг. Скинути вагу швидко вкрай складно: інтенсивні тренування і голодування завдають нищівного удару по серцево-судинній системі, імунітету і стану зубів, волосся, нігтів. Як щодо «ліпосакції обідньої перерви», або лазерної — без загального наркозу, шрамів та довгої реабілітації?

У клініці Gold Laser для видалення надлишків жиру з зони талії, стегон, передпліч, гомілок і підборіддя рекомендована лазерна ліпосакція Київ Ціни доступні у порівнянні з річним абонементом у фітнес-зал. На відміну від тренувань, лазер гарантує миттєвий результат всього за годину.

Просто факти

7716 ккал — рівно стільки «важить» 1 кг жиру з точки зору дієтології. Позбутися нього вкрай складно: жирові клітини від природи запрограмовані накопичувати енергію у вигляді жиру при першій же можливості.

Розмір клітини здатний досягти 1 мм – неймовірна величина для мікросвіту. Набрали 7 кг зайвої ваги – потрібно створити дефіцит у 54012 ккал. Адипоцити (жирові клітини) пам’ятають про свої досягнення, і при першій нагоді стараються відновити власні ідеальні форми.

Хороша новина: кількість адипоцитів в організмі людини обмежено, після розщеплення вони не відновлюються. На цьому і заснована ліпосакція, або примусове видалення жиру в ході оперативного втручання. Жир видаляється безповоротно, при цьому стан судин, м’язових і сполучних тканин не страждає.

Чим відрізняється лазерна ліпосакція?

На відміну від класичної операції із загальним наркозом і 30-ти денною реабілітацією лазер руйнує жирові клітини прямо під шкірою. Залишки клітинних мембран всмоктуються в кров і виводяться з організму природним шляхом.

Маніпуляція не вимагає тривалої підготовки, проходить після нанесення на робочу зону місцевого анестетика. Прокол для канюлі — 1мм. Сама канюля з лазерним зондом — 0,2 мм. Такий прокол заживає за добу без сліду на шкірі. Операція триває від 40 до 160 хвилин, в залежності від площі робочих зон.

Через кілька годин пацієнт відправляється по своїх справах, ставши легше мінімум на півкіло чистого жиру. 500 мл – максимально допустима норма видалення жирових клітин в одній зоні за одну процедуру, але зон може бути декілька.

Видалення розщеплених клітин відбувається рівномірно, остаточний результат можна оцінити через кілька тижнів. При видаленні жиру в великих обсягах для скульптурування тіла показано компресійну білизну.