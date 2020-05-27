Основні функції Samsung Galaxy S20

Новенький Samsung Galaxy S20 радує шанувальників численними корисними функціями. Він отримав оновлений дизайн і більш продуктивну платформу, поряд з нарощуванням інших характеристик. Розглянемо деякі з них.

Bixby

Завдяки Bixby життя користувачів смартфонів Самсунг стає простішим. Цей віртуальний помічник має принципові відмінності від аналогічних голосових помічників. Функція швидких команд дозволяє почути отримані повідомлення, штучний інтелект може нагадати розклад. Дуже зручно, що всі пристрої, які знаходяться у будинку та підключені до SmartThings, також готові виконувати ваші запити через Bixby. Samsung Galaxy S20 в ALLO представлений трьома моделями — S20, S20+ та Ultra. Кожна має помічника, який економить час та зусилля користувача.

Samsung Knox

Технологія Knox присутня винятково у топових смартфонах від Самсунг. Завдяки їй гаджет розрізняє ваші особисті та робочі дані, розмежовуючи та ізолюючи їх одне від одного. Таким чином ви фактично отримуєте два телефони. Ця платформа вбудовується у техніку ще під час її виготовлення, так ваш пристрій буде надійно захищено від несанкціонованого використання.

Samsung DeX

Завдяки технології DeX можна без проблем переходити з одного пристрою на інший. Наприклад, ви хочете подивитися свої фото або відео на великому екрані, тоді просто під’єднайте будь-яку модель Galaxy до телевізора. У повсякденному використанні технологія также є корисною. Наприклад, на роботу чи на пару у ВНЗ потрібно принести презентацію. Зберегти її можна на смартфоні і з нього ж керувати зміненням слайдів.