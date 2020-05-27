Амбулаторна хірургія: 20 хвилин на вирішення проблеми

Головний біль хірургів – страхи пацієнтів. Тисячі людей готові терпіти дискомфорт роками, аби не опинитися на операційному столі. Як правило, невелика проблема, яку неможливо вирішити терапевтичним шляхом, постійно посилюється і починає становити загрозу для нормального способу життя. Київська клініка Platinum Laser представляє лазерні процедури, які допоможуть позбутися від проблеми менш ніж за годину без стаціонару.

Ліпоми і атероми

Збій в роботі жирових клітин викликає зростання невеликих новоутворень, схильних до збільшення. Ліпоми рідко турбують, не викликають особливого дискомфорту, але з часом спроможні запалюватися, після чого жирові тканини заміщуються гноєм, а це ризик зараження крові.

За посиланням ви дізнаєтеся все про видалення жировиків: https://platinumlaser.com.ua/plastika-tela/ambulatornaya-hirurgiya/udalenie-zhirovikov/. Процедура проходить амбулаторно, займає від 5 до 40 хвилин, в залежності від кількості та розмірів ліпом. Видалені тканини відправляються на гістологію для зняття підозр на онкологію.

Родимки, бородавки, папіломи…

…та інші доброякісні новоутворення, які без додаткового дослідження вкрай складно відрізнити від новоутворень злоякісних. Замість того, щоб нервувати, краще пройти огляд і видалити родимку, що заважає за допомогою фракційного лазера. 5-ти хвилинна процедура безболісна, не вимагає підготовки і реабілітації. Під час сеансу промінь лазера повністю випаровує пошкоджені клітини без права на рецидив і без пошкодження здорових тканин.

Шрами і рубці

Порізи, травми, опіки, операції залишають на тілі помітні, часом страхітливі, сліди. Рубець — це зміна структури сполучної тканини. Чим раніше пацієнт звертається за допомогою, тим швидше він позбудеться від шраму. Лазерне видалення рубців і шрамів засноване на розпізнаванні променем пошкоджених клітин і їх пошаровому випаюванні. Процедура безкровна: лазер коагулює, або склеює пошкоджені кров’яні судини. Термічний вплив запускає процес регенерації тканин за рахунок синтезу організмом власного колагену і еластину.

Варикоз

Професійне захворювання продавців, лікарів, танцівників, військових – всіх, хто проводить на ногах більшу частину робочого часу. Під час процедури лазер успішно справляється з такими проблемами:

телеангіектазія і варикоз;

судинні сіточки і зірочки;

судинні новоутворення.

Залежно від стадії патології флеболог проводить склеротерапію за 20-90 хвилин, після чого необхідно носити компресійну білизну. Ризик тромбофлебіту усунутий.