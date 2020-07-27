Лучшие предложения по приобретению квартир от застройщика Будова в Одессе

В современной Одессе все большим спросом пользуются квартиры в новых застройках с улучшенной планировкой. Приобрести привлекательное жилье в этом приморском городе стоит на сайте budova.ua популярного застройщика Будова. Оно отличается своими комфортными характеристиками и удобным размещением самих жилых зданий.

Самые разные предложения

Компания Будова специализируется именно на строительстве жилых новостроек. За последние несколько лет в пользование клиентов поступило более десятка жилых объектов. В четвертом квартале текущего года к заселению будут готовы еще два жилых комплекса – Скай Сити и Альтаир-3. Посмотреть все интересные варианты квартир вы сможете по ссылке https://budova.ua/kvartiry/.

В продаже сейчас находятся квартиры с самым различным количеством комнат и планировкой. К их числу относятся:

смарт-квартиры,

однокомнатные квартиры,

двухкомнатные квартиры,

трехкомнатные квартиры.

Вы сможете купить новое жилье не только в зданиях, которые строятся. Но и в уже выстроенных домах. Это так называемая вторичка, которую продают старые собственники. Такое жилье ничуть не хуже по своему функционалу, чем квартиры в новостроях с первичного рынка.

Что касается планировок нового и вторичного жилья, то они отличаются своим комфортом. Во всех домах предусмотрены большие кухни, а также просторные жилые комнаты. Красивые виды из окон и лоджий дают возможность наблюдать Одессу в самых разных ракурсах.

Все жилые комплексы в городе возводятся в наиболее престижных районах и исторических местах. Поэтому к комфорту проживания в них добавляется удобство инфраструктуры и досягаемость для посещения пляжной зоны и других интересных уголков.

Отличающей особенностью строительства застройщиком Будова является особенная забота о жильцах своих многоквартирных домов. Дворовая территория всегда оборудуются зелеными зонами для отдыха и спортивными, игровыми площадками для развлечений и занятий спортом подрастающих поколений.

Преимущества, которые дает застройщик

За 30 лет деятельности на счету Будовы немало различных строительных сооружений – здания бытового назначения, промышленные и бизнес-комплексы, целые жилые кварталы. К выполнению каждого проекта тут подходят с большой ответственностью. Поэтому все постройки отличаются своей надежностью и индивидуальностью экстерьера.

Для тех, кто желает приобретать жилье, предусматриваются особенные условия. Если вам необходима недвижимость, выбирайте именно дома Будовы. Ведь приобретение квартир тут почти всегда ведется на льготных условиях.

В новострое всегда доступен выкуп квартир в рассрочку, если производится продажа, начиная с рытья котлована. А для тех, кто предпочитает покупать уже готовое жилье, предлагаются постоянно привлекательные акции и спецпредложения.