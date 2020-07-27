Юний винахідник із Тернопільщини Олександр Лучин розробив бота для розвитку передачі голосу до тексту у Telegram

Олександр Лучин – учень Заліщицької державної гімназії, слухач Малої академії наук України виборов золоту медаль на міжнародному конкурсі E-nnovatevirtual Innovation Fair. Він розробив бота для розвитку передачі голосу до тексту у Telegram.

Бот Telegram транскрибує звук до тексту на десяти мовах, дає змогу спілкуватися з глухими людьми в реальному житті та дозволяє їм слухати аудіоповідомлення в онлайн-чатах, тому люди з вадами слуху не відчувають себе виключеними.

Бот є кросплатформенним, безкоштовним і може використовуватись на старих пристроях.

До бота можна отримати доступ через популярну послугу обміну повідомленнями Telegram.

Він підтримує всі платформи, безкоштовний, і вся обробка проводиться на віддалених серверах, тому можливо використовувати його на пристроях з обмеженою обчислювальною потужністю. Крім того, оскільки він працює у хмарі, то не потребує установки або зберігання.

Також нещодавно Олександр Лучин здобув срібну медаль на Міжнародному конкурсі і шоу винаходів та інновацій (INTARG). Це міжнародна виставка високого рівня, основне завдання якої – популяризувати винаходи та інновації для впровадження їх у промислове виробництво.



