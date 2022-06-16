Линия и роспись в БК Pin Up

Популярный международный букмекер предлагает своим клиентам разнообразную линию и достаточно богатую роспись. Основной акцент в Pin Up сделан на футбол — по нему доступно больше всего матчей (порядка 1000 ежедневно в прематче). По другим востребованным дисциплинам представлено в среднем по 100–200 игр.

В росписи беттеру предлагается несколько сотен различных рынков. Среди них больше всего классических пари, которые пользуются наибольшей популярностью среди игроков — это разновидности тотала, форы, а также их различные комбинации.

В БК хорошо проработана линия по киберспорту. Она предлагает пользователю около 300 ивентов ежедневно. При этом в ней представлены все востребованные сегодня e-sports-дисциплины: CS: GO, Dota 2, LoL и другие. Любителям пари на киберспорт понравится, что роспись по нему содержит специфические рынки вроде первой крови и тотала карт, а в общей сложности включает в себя 50–60 маркетов по каждому ивенту.

В лайве событий меньше — примерно 100 в общей сложности. Пари по ним тоже не так много — в районе 30 для каждого соревнования. По половине матчей в Live проводятся трансляции, которые можно смотреть прямо на сайте Пин Ап. Для каждого события есть матч-центр, он схематически отображает ситуацию на поле и действия игроков.

Кроме ставок, площадка предлагает другие азартные развлечения. Среди них слоты, игры с живыми дилерами, лотереи и пари на виртуальный спорт. Все это доступно прямо на официальном сайте платформы.

Как выполнить в Пин Ап вход в условиях блокировок

Нередко ресурс букмекера блокируют из-за законодательных ограничений. Но выполнить в Пин Ап вход можно даже в такой ситуации. Самый простой вариант сделать это — найти для ресурса оператора работающее зеркало. Есть несколько способов поиска:

Поисковые системы. Если ввести в Google запрос о зеркале, то первые 3–4 ссылки из результатов выдачи будут линками на копии сайта БК.

Тематические ресурсы. На сайтах по беттингу и в спортивных группах в социальных сетях нередко публикуются ссылки на зеркала букмекера.

Поддержка оператора. Если у беттера остался email саппорта БК, он может попросить линк там — его обязательно вышлют.

Если так и не получилось отыскать зеркало, есть другой способ выполнить в Pin Up вход — анонимайзеры. Ресурс игорного заведения без проблем открывается через TOR-браузер или VPN. Но здесь есть один нюанс — в некоторых странах у БК нет лицензии, поэтому на ее сайт получится зайти не со всех IP.