10:30 | 17.06.2022
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Тернопільський онкологічний диспансер отримав нове обладнання з Німеччини

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Тернопільська обласна рада посприяла в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді дуже потрібних і сучасних приладів — інфузоматів для пацієнтів КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» ТОР.
 
За інформацією лікарів, інфузомат — це не просто апарат для застосування медичних препаратів у хіміотерапії, а спеціальна система, завдяки якій ліки можуть вводитися декількома способами, з інтервалами у часі, враховуючи різні фактори, що значно покращує якість лікування та віддалені прогнози.
 
– Інфузомати допоможуть у лікуванні жителів нашої області та мешканців інших регіонів України, які приїхали в наш край. Можу запевнити, ми й надалі докладатимемо всіх зусиль для того, щоб забезпечити заклади охорони здоров’я Тернопільщини всім необхідним медичним устаткуванням. Пацієнти повинні отримувати якісне та ефективне лікування!  каже голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
 
Лікарі медзакладу подякували очільнику краю за нове обладнання.
 
– Від мені нашого закладу хочу подякувати за сприяння в отриманні гуманітарної допомоги –  інфузомати для проведення хіміотерапії. Вони дозволять з певним інтервалом водити хіміопрепарати нашим пацієнтам, що покращить якість лікуванні та віддалені прогнози, – зазначив  завідувач відділення хіміотерапії Тернопільського обласного онкологічного диспансеру Денис Коваленко.  
 
Медичне обладнання для закладів охорони здоров‘я Тернопільщини передали з Німеччини волонтери Німецько-українського товариства Рейн-Некар міста Гайдельберг.

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