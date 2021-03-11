Международные автобусные перевозки из Украины в Чехию

При необходимости переезда с одного населенного пункта в другой многие предпочитают пользоваться наземным транспортом. Чтобы попасть в Прагу, можно воспользоваться услугами автоперевозчиков. Как правило, для рейсов на дальние расстояния используются комфортабельные автобусы.

Длительность поездки из Львова в Прагу составляет 15-16 часов. Перевозки автобусами считаются одними из наиболее безопасных и надежных. Именно поэтому все больше людей отдает предпочтение данному способу путешествий из городов Украины в города, находящиеся в Восточной части Европы. Купить билет на автобус Львов-Прага можно разными способами, в том числе и путем заказа через интернет в режиме онлайн.

Почему стоит отдать предпочтение поездке на автобусе

Основными преимуществами такого вида путешествия является его комфортность и невысокая стоимость. Стоимость проезда по маршруту Львов-Прага может корректироваться в зависимости от времени года. Многие сайты, которые занимаются реализацией билетов, предлагают их приобретение с учетом разного рода скидок. Например, компания “ТрансТемпо», которая осуществляет пассажирские автобусные перевозки, предлагает своим клиентам приобрести у себя на сайте билеты по выгодной цене.

Предусмотрены и льготы для отдельных категорий населения. Например, рассчитывать на десятипроцентную скидку могут учащиеся ВУЗов и люди пенсионного возраста. На детей до десяти лет приобретаются билеты со скидкой пятьдесят процентов.

Автобусные рейсы международного сообщения отправляются регулярно с городского автовокзала. Многие компании предлагают своим клиентам рейсы из Украины в Чехию несколько раз в неделю. Маршрут может пролегать через территорию Польши, либо через территорию Венгрии или Словакии. В зависимости от особенностей конкретного маршрута время в пути может отличаться на несколько часов в большую или меньшую сторону.

На что может рассчитывать пассажир во время путешествия на автобусе по маршруту Львов-Прага:

Комфортабельные транспортные средства известных на мировом уровне марок, отвечающие европейским требованиям безопасности и международному уровню обслуживания. Все автобусы, на которых осуществляются перевозки, оснащены удобными сидениями. Кроме того, в автобусе имеется функционирующий кондиционер и санузел;

Услуги борт-проводника;

Горячие напитки на выбор, которые предоставляются бесплатно;

Постельные принадлежности – одеяла, пледы, подушки;

Бесплатный доступ к Интернету;

Аудиосистема для каждого пассажира.

Кроме того, в стоимость билетов, приобретенных через компании-перевозчиков, включено страхование жизни и багажа пассажиров.

Путь автобуса Львов-Прага пролегает через трассы с качественным покрытием, в связи с чем во время поездки можно спокойно наслаждаться дорогой и видами за окном, или даже вздремнуть.

Заказывая билеты на сайтах компаний, которые занимаются международными перевозками, можно сэкономить большое количество времени, сделав свою поездку максимально приятной для себя.

Стоимость билетов, которые приобретаются через интернет, как правило, ниже стоимости приобретения их в кассе автовокзала, что также является неоспоримым преимуществом такого способа путешествия.

Если пассажир имеет багаж, то его перевозка автобусом обойдется гораздо дешевле, по сравнению с перевозкой авиатранспортом. Компании-перевозчики гарантируют сохранность багажа на протяжении всей поездки.

Путешествия автобусом является оптимальным вариантом для тех, кто ценит комфорт и не хочет переплачивать.