Чортків’яни заборгували майже 400 тис. грн за вивезення сміття

«Маємо зараз доволі непросту ситуацію з розрахунком мешканців за вивезене сміття. Сума боргу становить майже 400 тисяч гривень. Більше того, є сто абонентів, у яких накопичилась заборгованість за шість і більше місяців! А це майже 85 тисяч! Не краща ситуація і з платою за вивезення сміття серед підприємців міста. Якщо у січні вони загалом боргували 36 тисяч гривень, то станом на 1 березня борг становить вже 45 тисяч», – розповів начальник «Чортківського ККП» Тарас Фаріон.