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Регіони Чортків 

Чортків’яни заборгували майже 400 тис. грн за вивезення сміття

tata 0 Views Прокоментуй!
Як повідомив начальник комунального підприємства «Чортківський ККП» Тарас Фаріон, частина мешканців міста — як фізичні, так і юридичні особи — накопичили значну заборгованість за послуги вивезення сміття. Сума боргу станом на 1 березня становить 379 596 грн.
 
«Маємо зараз доволі непросту ситуацію з розрахунком мешканців за вивезене сміття. Сума боргу становить майже 400 тисяч гривень. Більше того, є сто абонентів, у яких накопичилась заборгованість за шість і більше місяців! А це майже 85 тисяч! Не краща ситуація і з платою за вивезення сміття серед підприємців міста. Якщо у січні вони загалом боргували 36 тисяч гривень, то станом на 1 березня борг становить вже 45 тисяч», – розповів начальник «Чортківського ККП» Тарас Фаріон.

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