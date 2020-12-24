Модели лучших вытяжных вентиляторов 2021 года

Надежное вентиляционное оборудование обеспечивает в помещениях комфортный микроклимат и очищает воздух. Для удаления неприятных запахов предназначен вытяжной вентилятор. Правильным выбором станет современное оборудование, предлагаемое компанией Vencon.

Что это такое вытяжной вентилятор?

Повышенная влажность в помещениях провоцирует появление опасной плесени, дефектов на декоративных покрытиях и проблем со здоровьем. Чтобы устранить перечисленные проблемы, необходимо установить в помещении электрические устройства для вентиляции воздуха. В продаже есть стандартные и многофункциональные модели. Вентиляторы могут комплектоваться:

таймером включения и выключения;

гравитационным затвором;

датчиками движения, влажности;

обратным клапаном;

двигателем на шарикоподшипниках;

другими необходимыми элементами.

Фотоматериалы взяты с сайта Vencon.ua





Есть осевые и центробежные устройства. Вентилятор осевой оснащен электродвигателем, но работает тихо. “Осевики” имеют небольшие размеры, подходят для жилых помещений. Более эффективными считаются центробежные модели. Вентилятор этого типа подходит для офисов, производств, коммерческих объектов, лабораторий.

Важные особенности

Все лучшие вытяжные вентиляторы имеют высокое качество, хорошие технические характеристики. Каждая модель получила стандартную основу из:

высокопрочного корпуса;

внутреннего блока;

пластины или внешней решетки;

прокладки, предназначенной для погашения вибраций.

Лучший вытяжной вентилятор должен быть функциональным, тихим в работе. Топовые устройства оснащены обратным клапаном, датчиками, таймером. Чем меньше глубина патрубка устройства, тем лучше. Дополнительно приборы комплектуются Led подсветкой, защитной решеткой, пультом ДУ, сеткой от насекомых. Есть модели, оснащенные огнезадерживающим клапаном, Wi-Fi управлением, декоративной панелью. Вытяжной вентилятор экономит электроэнергию, работает практически бесшумно, имеет компактные размеры.

Отличаются вытяжные приборы по способу монтажа. Некоторые вытяжные вентиляторы имеют настенный монтаж, а другие модели – потолочный. Устройство настенного монтажа станет универсальным решением для любой комнаты. Потолочные вентиляторы предназначены для небольших офисов, частных домов и квартир.

Для чего нужны вентиляторы вытяжные?

В современных домах предусмотрена принудительная вентиляция, которая не всегда работает исправно. В помещении становится сложно дышать, появляется конденсат и настенный грибок. Известно, что в затхлом воздухе “обитают” болезнетворные бактерии. Вентилятор вытяжной поможет забыть о таких неприятностях и проблемах.

Современные вентиляторы выполняют в помещении несколько функций:

удаление неприятных запахов;

снижение показателей влаги;

удаление токсичных испарений;

предотвращение появления спор грибка;

регулирование температуры в комнате;

удаление загрязненного воздуха;

создание комфортного микроклимата.

Вентилятор устанавливается в жилых и коммерческих помещениях. Устройство обеспечивает здоровую атмосферу, улучшает качество воздуха и выводит излишнюю влагу.

Где приобрести вытяжной вентилятор?

Заказать лучшие вытяжные вентиляторы можно через Интернет. Экономия денег и времени будет существенной, а опытные специалисты помогут правильно определиться с моделью. Профессионалы компании Vencon дадут ценные подсказки, посоветуют устройства надежных брендов.

Компания Венкон предлагает лучшие вытяжные вентиляторы 2021 года. Стоимость вентиляторов доступная, а их функциональные возможности широкие. Приобретать устройства в интернет-магазине Vencon удобно, выгодно, легко. При необходимости сотрудники монтажного отдела предложат качественную установку оборудования.

Вентиляторы вытяжные имеют разные конструкции и принципы действия. Нужно приобрести оборудование надежного бренда, чтобы создать комфортные условия в помещении. Выбирайте для себя лучшую модель, ежедневно наслаждайтесь чистым и здоровым воздухом.