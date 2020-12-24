Тернопільські рятувальники отримали нову техніку

24 грудня матеріально-технічна база пожежно-рятувальної служби Тернопільщини поповнилася 4 спеціальними аварійно-рятувальними машинами. Серед них: 2 пожежні автоцистерни, що мають здатність вивозити до місця призначення по 8 тонн води, спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу на базі шасі MAN, а також унікальний автомобіль, який поки що є лише у Чернівецькій, і відтепер у нашій області – пожежна насосно-рукавна станція на базі авто МАЗ. Ця машина здатна перекачувати 220 літрів води за секунду.

Нагадаємо, що загалом Державна служба з надзвичайних ситуацій закупила та надала Тернопільській області 33 спеціальні автомобілі різного призначення та масштабу.

У 2020 році за кошти резервного фонду Державного бюджету за програмою «Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України» закуплено майна на суму близько 10 мільйонів гривень. Дане майно на заходах було урочисто передане у підрозділи Управління для виконання завдань за призначенням.

Перший заступник голови Тернопільської обласної держадміністрації Ігор Дем’янчук та заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель привітали рятувальників із приємними оновленнями та побажав і надалі гідно виконувати поставлені завдання та служити на благо народу України.

Начальник управління Віктор Маслей, щиро побажав колегам використовувати цю техніку здебільшого для навчальних цілей, проте при необхідності, вміло її застосовувати при ліквідації надзвичайних ситуацій та подій.

На цьому приємні новини не завершилися. працівників Служби порятунку нагородили грамотами та медалями.

А наостанок усі присутні були запрошені до огляду можливостей та технічних характеристик нової техніки.