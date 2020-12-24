У Тернополі відкрилася виставка-розпродаж картин художниці Крістіни Андоліні

У виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею діє Різдвяна виставка картин художниці Крістіни Андоліні “Еволюція Душі. 2020. Змова Купідонів” . В експозиції – 44 твори живопису, 37 з яких підготовлені до Різдвяного розпродажу. Художниця працює в манері абстрактного експресіонізму. Її твори хоч і носять цілком абстрактний характер, все ж спираються на відгомони реальності, які спонукають мислити в певному напрямку. «Трепет ночі», «Вершина айсберга», «Панські замашки» – кожна картина має назву з метою наштовхнути глядача на певні асоціації.

20 % від продажу картин будуть спрямовані на реалізацію спільного з Сергієм Кічулою проекту “Я покажу тобі світ…”, метою якого є придбати спеціальний візок для активних прогулянок для дітей з інвалідністю вартістю 40 тисяч гривень.

Еволюція душі стала впізнаваним мистецьким брендом, оскільки це вже 5 виставка картин Крістіни.

Крістіна Андоліні про “Еволюцію душі”:

“Еволюція Душі – частина мене. Плід моєї фантазії і нарізка моїх мрій. Еволюція Душі об‘єднала найрідніших мені людей – близьких духом, ідеями і втіленням задумів у житті. Команда, яка органічно і впевнено реалізовує нашу місію. І знаходить відклик схожих і небайдужих – в емоціях, в побуті, в моментах злетів і падінь. Тих, які з круцьком всередині, хто в дорозі і в пошуках високого глибинного задуму. Еволюція Душі – це ключ, відповідь на сокровенне запитання. Я щиро вдячна Богу за людей, хто пліч о пліч, рука об руку і душа в душу зі мною. За потік і за можливість поділитися з Вами кусником душі”.

Виставка триватиме до 18 січня 2021р.