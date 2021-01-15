Модні тренди і техніки збільшення губ

Зробити губи ідеальними сьогодні дуже просто, адже в розпорядженні досвідченого лікаря МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» цілий набір сучасних технік.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ТЕХНІКИ ЗБІЛЬШЕННЯ ГУБ

1.Збільшення проекції губ

Іншими словами, збільшення розміру тонких губ – таку корекцію доводиться робити найчастіше. Процедура проводиться в кілька етапів і ґрунтується на вивороті слизової частини губ, за рахунок чого і збільшується їх проекція.

«Russian Lips»

Саме так їх називають пацієнти з Європи. В даному випадку використовується техніка поверхневого введення, яка дозволяє зробити профіль губи максимально плоским.

3.Класичне збільшення об’єму губ

На процедуру приходять пацієнти, які задоволені розміром проекції губ, але не задоволені їх об’ємом. Їм хочеться зберегти природність, лише трохи надавши губам пухкість.

4.Омолодження губ

Передбачає також розгладження зморшок і усунення сухості за допомогою препаратів гіалуронової кислоти. Процедура потрібна при вікових змінах, але також показана пацієнткам із сухою і збезводненою шкірою, коли губи лущаться і тріскаються.

5.Корекція контуру губ

Блідим і нерівномірним контур може стати в силу віку або генетики. Тоді ми підкреслюємо рельєф і вираженість губ. Губи будуть виглядати скульптурно, їх природний колір стане більш насиченим. До речі, підкреслена межа губ візуально збільшує їх розмір.

6.Усунення асиметрії

Така недосконалість може бути природною або набутою, наприклад, в результаті травми. Вибір техніки залежить від кожного конкретного випадку.

7.Розгладження кісетних зморшок

Їх ще називають зморшками курця, але по факту такі лінії не завжди утворюються у людей, що палять. Перш за все, це стосується любительок позасмагати без застосування сонцезахисних засобів.

8.”Мона Ліза”

Техніка використовується, коли потрібно підняти куточки рота. Адже через це обличчя здається сумним, особливо коли опущення куточків посилюється віковими складками. Виправити ситуацію допомагають філери. Губи стають по-дитячому пухкими, і обличчя виглядає молодшим.

ВИБИРАЙТЕ ПЕРЕВІРНОГО ФАХІВЦЯ І ЯКІСНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

Лікар-косметолог, якому Ви довірите свої губи, повинен бути грамотним, добре знати анатомію губ і мати великий досвід роботи з цією зоною і відповідними препаратами.

Хороші препарати, як і сама процедура, не можуть коштувати дешево. Найпоширеніші і гідні довіри бренди – Juvederm і Belotero. При розробці цих препаратів в пріоритет ставиться безпека пацієнта.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» збільшення губ виконують досвідчені лікарі-косметологи. В ході процедури використовуються лише якісні і безпечні препарати.

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