На Тернопільщині відбудуться Х-ті зимові змагання з мандрівництва “Снігохід Х 2021”

“Снігохід″ – це всеукраїнські зимові змагання з мандрівництва, які проводяться з метою залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку. Це нові знайомства, локації, 8 годин мандрівки з командою по засніженій місцевості, емоції та точно незабутні враження!

Минулого року у змаганнях взяло участь 180 учасників та 58 команд із всієї України, у 2021 році буде, ювілейний “Снігохід Х 2021”, із дотриманням всіх карантинних норм та досягненням поставленої мети заходу.

На команди чекає цікава пригода, адже маршрут, до контрольних пунктів вони складають самостійно. Також традиційно після фінішу кожен зможе відігрітися, поїсти та відновити свої сили.

Участь у змаганнях можуть брати всі охочі віком від 14 років. Змагатися можна в одному із трьох заліків: пішохідному для любителів (3-4 учасники), пішохідному для професіоналів (2-4 учасники) та для охочих позмагатись на лижах, якщо буде 3 і більше команд!

Коли: 6 лютого.

Вік учасників від 14 років.

Місце проведення: Бережанська та Підгаєцька ОТГ, Тернопільська область.

Організатори змагань: Пласт НСОУ спільно з ГО Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

Деталі за номером: +38 096 002 12 70 Оксана

Деталі та анкета тут: https://heylink.me/snigohid.2021/