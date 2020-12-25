22:57 | 25.12.2020
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Молода і красива шкіра обличчя – легко! Естетична медицина у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

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Найбільшою мрією кожної жінки є молода та підтягнута шкіра обличчя. З появою зморшок, втратою пружності шкіри обличчя, декоративна косметика стає безсилою. На сьогодні найпопулярнішим, найбезпечнішим, простим і ефективним методом повернути молодість шкірі, розгладити зморшки або збільшити об’єм губ є ін’єкції краси.

 

Омолоджуючі ін’єкції приносять як естетичний, так і лікувальний ефект. З їх допомогою за одне відвідування лікаря-косметолога можна:

 

  • позбавитись зморшок над губами та під ними;
  • скоректувати носо-губні складки;
  • усунути зморшки на повіках;
  • позбавитись зморшок між бровами;
  • забрати зморшки на чолі;
  • згладити рубці;
  • провести профілактику поглиблення зморшок на молодій шкірі;
  • збільшити об’єм губ;
  • змінити форму губ.

 

Результат після проведення процедури є надзвичайно швидким, навіть моментальним. Ефект після такої послуги зберігається на довгий час. 

 

У відділенні естетичної медицини в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-косметологи. У нас Ви можете бути впевнені у безпеці і якості процедури.

 

Записуйтесь на безкоштовну консультацію лікаря-косметолога за телефонами (0352) 52 52 52, (068) 752 52 52!




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