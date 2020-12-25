Молода і красива шкіра обличчя – легко! Естетична медицина у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Найбільшою мрією кожної жінки є молода та підтягнута шкіра обличчя. З появою зморшок, втратою пружності шкіри обличчя, декоративна косметика стає безсилою. На сьогодні найпопулярнішим, найбезпечнішим, простим і ефективним методом повернути молодість шкірі, розгладити зморшки або збільшити об’єм губ є ін’єкції краси.

Омолоджуючі ін’єкції приносять як естетичний, так і лікувальний ефект. З їх допомогою за одне відвідування лікаря-косметолога можна:

позбавитись зморшок над губами та під ними;

скоректувати носо-губні складки;

усунути зморшки на повіках;

позбавитись зморшок між бровами;

забрати зморшки на чолі;

згладити рубці;

провести профілактику поглиблення зморшок на молодій шкірі;

збільшити об’єм губ;

змінити форму губ.

Результат після проведення процедури є надзвичайно швидким, навіть моментальним. Ефект після такої послуги зберігається на довгий час.

У відділенні естетичної медицини в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-косметологи. У нас Ви можете бути впевнені у безпеці і якості процедури.

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