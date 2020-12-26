На Тернопільщині коронавірусом хворіють 366 вчителів

Щодня на Тернопільщині фіксують понад десяток випадків коронавірусу серед педагогічних працівників.

Зокрема, за останню добу в області захворіли на COVID-19 16 учнів та 17 вчителів. Про це повідомила начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

“У Тернопільській області на коронавірус хворіє 832 учнів та 366 педагогічних працівників. На дистанційному навчанні перебувають 12 шкіл п’яти районів Тернопільщини. По дві школи у Бережанському, Козівському, Зборівському, Лановецькому, Гусятинському районах. По 1 навчальному закладу в Підволочиському та Теребовлянському районах”, – каже Хома.

За її словами, від 1 вересня 2020 року на COVID-19 перехворіли 2 498 учнів та 5 863 педагогічні працівники. Що стосується дистанційної форми навчання, переходу закладу на самоізоляцію, чи самого класу, то таке рішення приймає виключно керівник закладу і навчальна рада, пише «Суспільне».