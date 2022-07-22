Настоящее и будущее AI. Какое место занимает Украина на мировом рынке искусственного интеллекта?

“Этот текст мог бы написать робот. Алгоритм GPT-3 позволяет подражать человеку в письме. Искусственный интеллект шагнул так далеко, что кроме автопилотов, подборки товаров в магазине или распознавания речи он может писать за вас рассказы, сочинять музыку, играть с собакой или быть надежным охранником дома” – говорит Сергей Токарев, инвестор Reface.

Удивительно, что все изменения случились за последние 10 лет. Развитие технологий, возможность пользоваться все более мощными серверами и другим оборудованием позволило быстрее анализировать данные. Скорость обработки данных и готовые продукты стали генерировать ещё больше данных. Это, во-первых, позволило разработать сложные алгоритмы работы, а во-вторых, точность работы этих алгоритмов существенно выросла. Революцию искусственного интеллекта нельзя назвать “тихой”. СМИ вовсю трубили про AI, BigData, Machine Learning. Но все эти вещи так мягко и осторожно входили в нашу повседневную жизнь, что мы и не заметили, как наш мир изменился до неузнаваемости.

В 2015 году мировой объем инвестиций в AI/ML оценивался в $12,7 миллиардов. В 2020-ом году эта цифра выросла в 5 раз – до $67,9 миллиардов. Согласно прогнозам, до 2028 среднегодовой темп роста будет составлять 40,2%. Какой бы массовый продукт сегодня вы ни использовали, будьте уверены, большую часть работы по его созданию выполнили машинные алгоритмы. Сами по себе AI-решения — эффективный драйвер роста как для бизнеса, так и для целых национальных экономик, в основном, развитых стран. Прямо сейчас происходит настоящая гонка между ведущими странами в сфере развития AI.

Технологии используются практически во всех сферах: розница (подбор дополнений или альтернатив к покупке), логистика (составление оптимального маршрута для транспорта, беспилотный транспорт), финансы (оптимизация банковских процессов, фильтр для финансового мошенничества, автоматизация торгов на бирже), производство и маркетинг (прогнозирование спроса и необходимого объема производства) и прочих сферах.

“Украина тоже не отстает – мы обеспечиваем мировую индустрию лучшими кадрами и запросы на наших инженеров постоянно растут” – сообщает Сергей Токарев.

За прошлые 5 лет количество IT-специалистов в Украине выросло вдвое. При этом в Украине работает 28 компаний и 2000 разработчиков, которые специализируются непосредственно на AI. Учитывая, как быстро развивается рынок, спрос на разработчиков будет только расти.

Пока что большая часть нашего потенциала работает на иностранные рынки. Собственные продуктовые AI-компании для Украины – редкое явление. Очевидно, это связано с рядом проблем для ведения бизнеса в Украине, характерных для всей IT-отрасли. Многие перспективные стартапы из Украины для привлечения иностранных инвестиций юридически регистрируются в других странах.

Одним из главных рисков до сих пор остается возможность давления на отрасль со стороны правоохранительных органов. Помимо этого существует много рисков на уровне развития бизнеса. В целом, культура предпринимательства в Украине довольно молода, можно сказать, она только зарождается. Поэтому украинские предприниматели часто проигрывают иностранцам в опыте, стратегическом мышлении, организации разработки продукта и в том же фандрайзинге. Многие не умеют привлекать деньги инвесторов, ведь просто не понимают, что для них важно и какие факторы стоит учитывать.

В Украине уже появились крупные AI-игроки. Они смогли преодолеть эти трудности и занять заметные позиции не только на местном, но и на мировом рынке. В качестве примеров можно привести Reface и Grammarly.

Reface разработала технологию замены лиц на видео и строит на ее основе целую экосистему. Компания привлекла $5 миллионов от одного из наиболее авторитетных венчурных фондов в мире — Andreessen Horowitz (в портфеле фонда Facebook, Instagram, Skype, Pinterest, Clubhouse, Airbnb и множество других успешных компаний).

Grammarly – сервис для исправления грамматики, созданный в Украине. Продукт построен на машинном обучении и AI. В сентябре 2019 года стоимость компании оценивалась в $2.3 миллиарда.

Если говорить об общем объеме инвестиций в AI и ML, то по Украине данных критически мало. Но ситуация на рынке показывает, что стартапы на базе искусственного интеллекта у нас пользуются повышенным спросом, а темпы роста инвестиций в это направление мало уступают среднемировым.

Заинтересованность сферой AI/ML спровоцировала изменение подходов к образованию. Получить специализацию разработчика AI/ML в Украине сегодня абсолютно реально: есть множество качественных онлайн-платформ для обучения. Более того, существует профессиональная среда, где специалисты готовы делиться знаниями, повышать уровень экспертизы и даже помогать с запуском собственного продукта.

С классическим образованием сложнее. Хорошие специалисты в этих направлениях приходят, в основном, из частных вузов. Работодатели высоко ценят выпускников специальности Data Science Украинского Католического Университета. Еще одна сильная программа по анализу данных есть в Киевской Школе Экономики.

Возникновение новых программ, вузов и подходов к образованию в AI, да и в целом в IT, позволяет отрасли развиваться, находить новые ниши и открывать новые сферы для работы. В свою очередь, мы в венчурной студии Pawa очень ждём разработчиков и предпринимателей с идеями. Мы готовы вкладывать средства, время и свою экспертизу в развитие украинских AI-компаний и их выход на международные рынки.