Наушники с микрофоном для ПК: как выбрать, подключить и настроить

Работать за компьютером гораздо удобнее в наушниках. Во-первых, вы никому не мешаете, если работаете в офисе или у вас в квартире есть маленькие дети. Во-вторых, наушники для пк с микрофоном идеально подходят для многопользовательских игр. Также многие люди предпочитают работать под музыку. А именно в наушниках она звучит лучше всего. При этом вас не отвлекают посторонние звуки.

Выбираем наушники с микрофоном для ПК: ключевые параметры

Сегодня в продаже представлены различные типы наушников для ПК, которые различаются по многочисленным характеристикам:

Проводные или беспроводные – первые гарантируют наивысшее качество передачи звука без задержки. Вторые удобны в плане отсутствия проводов и ограничения передвижений; Форм-фактор – полноразмерные с оголовьем, накладные (лишь частично прилегают к уху), вакуумные и вкладыши (вставляются в ушной канал); Предназначение – для меломанов, геймерские, универсальные, для общения онлайн, для детей или взрослых пользователей; Интерфейсы подключения – USB, USB-C, micro USB, mini Jack, Bluetooth; Поддержка дополнительных технологий – активное или пассивное шумоподавление, режим прозрачности, наличие датчиков для системы адаптивного звучания и пр.

Отдельного внимания заслуживают технические характеристики. Качественные наушники для ПК с микрофоном обладают следующими характеристиками:

широкий диапазон воспроизводимых частот от 4 (10) Гц до 40 (20) кГц;

акустическое оформление – закрытый тип, это значит, что окружающие не слышат вашу музыку;

чувствительность – свыше 100 дБ;

импеданс (сопротивление) – измеряется в Ом, чем выше сопротивление (до 32 Ом), тем звук более насыщенный и даже с сустейном. Правда, при слишком высоком показателе сопротивления громкость может заметно снижаться.

Конечно же, важна и цена. Действительно качественные наушники с микрофоном будут стоить более десяти тысяч гривен. Как правило, это беспроводные геймерские гарнитуры. А самые недорогие экземпляры в виде вакуумных вкладышей с мини Джек 3.5 мм можно купить за 49 гривен и более.

Как подключить и настроить наушники на ПК

Подключение проводных наушников к ПК не должно вызывать проблем. На системном блоке имеются различные типы разъемов для периферийных устройств. Обычно это AUX разъем. Некоторые наушники с микрофоном имеют раздвоенный 3.5-миллиметровый коннектор для стерео и микрофона.

Проблемы могут возникать при подключении беспроводных наушников с гарнитурой. Обычно в комплектацию входит беспроводной USB адаптер. Необходимо включить Блютуз в настройках ПК и убедиться, что наушники заряжены и находятся в режиме сопряжения. Первое подключение может занять некоторое время, но потом устройства “запомнят” друг друга и будут подключаться автоматически.

Если наушники или микрофон не работают, возможно, необходимо обновить или скачать драйвера с сайта производителя. После их установки все проблемы отпадут. Настройка осуществляется через эквалайзер, где можно выбирать баланс звука, диапазон звучания (динамический, музыка, кино и другие).

На Windows 10/11 можно установить и дополнительные функции, например интеллектуальное отсеивание фоновых шумов. Эту опцию обычно включают для онлайн-презентаций и общения в режиме видео-конференций. Ответы на другие вопросы всегда можно найти на сайте производителя наушников.