Немного деталей про пластиковую вагонку

Облицовочные материалы из ПВХ прочно закрепились в рейтинге наиболее практичных и простых в уходе. Тем более, что внешне они могут имитировать всегда актуальную древесину или натуральный камень. Пластиковая вагонка – современное средство для обшивки стен, потолка, экстерьерных работ. Фактурой она идентична с привычными деревянными ламелями, но по структуре и эксплуатационным характеристикам значительно преуспевает.

Преимущества

Пластиковые рельефные листы активно применяются для «сухой» облицовки помещений и фасадов. Им свойственны:

легкость монтажа;

устойчивость к термальным и влажностным перепадам;

атмосферостойкость;

инертность к коррозии;

вариативность дизайнов. Пластиковая вагонка представлена в изобилии оттенков и фактур, станет основой для реализации удивительных интерьерных решений;

отличная изоляция. Пластиковые объемные двухслойные ламели с внутренними ребрами жесткости полые внутри. Воздух – лучший природный изолятор. Особенности структуры ламелей ПВХ диктуют отменные тепло- и звукоизоляционные свойства;

универсальность применения. Вагонка пластиковая для потолка , для стен дома, в офисе, загородном коттедже, сайдинг – множество решений для любых дизайнерских идей.

Посредством отделочных панелей из поливинилхлорида можно создать поверхности разной фактуры. Бесшовные и рифленые, матовые и глянцевые – достаточно просто подобрать конкретный вид. Пластиковая вагонка по дизайну повторяет пазы и зазоры деревянного аналога. Это все те же пластины шириной 100мм. Для монолитного покрытия идеальной ровности разработаны панели ПВХ. Они отличаются только шириной – 250 и 380мм.

Вредна ли пластиковая вагонка

Научно доказана химическая инертность ПВХ. Это долговечное вещество входит в состав множества предметов быта (посуда, упаковка продукции, детские игрушки). Вагонка из пластика абсолютно безопасна с экологической точки зрения, если:

изготовлена из проверенных высококлассных материалов. В частности, красящее вещество в составе, клей, лак используются сертифицированного качества;

эксплуатируется в надлежащих условиях. Степень нагревания, допустимые перепады температур всегда указываются производителем.

Выбирайте сертифицированный листовой обшивочный пластик. Только надежные производители гарантируют отменное качество материала, предоставляют детальное описание сырья, клеевых составов.

Несмотря на несколько недостатков (хрупкость и низкая воздухопроницаемость), пластиковая вагонка активно применяется для отделки любых помещений. Жилые зоны не рекомендовано «наглухо» облицовывать этим материалом. Он может стать частью декоративной обшивки, прослужить в тандеме с деревом, штукатуркой и пр.

Особенности выбора

В Украине купить пластиковую вагонку европейского образца предлагает торговая компания «БудМатериал». Огромный выбор панелей разной структуры и дизайна. Представленный ассортимент условно можно разделить на потолочную и стеновую вагонку. Она отличается толщиной: для стен применяется материал в 10 мм, для потолочного размещения – 8-9мм. Чем больше предположительной нагрузки (механической, ветровой) будет на материал, тем толще стенки нужно подбирать.

Для фасадов и помещений с высокой влажностью необходимо использовать вагонку ПВХ шовного соединения. Неизбежное линейное расширение материала под воздействием климатических факторов не станет причиной деформации всего покрытия.

Внутренние и наружные работы дома, отделка помещений строгих гигиенических норм (медучреждения, детсады, лаборатории), создание оригинальных дизайнерских проектов – вагонка из пластика станет надежным помощником.